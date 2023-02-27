Hyundai оновили свою компактну і доступну модель (фото)

Hyundai i10 2023 став виглядати сучасніше, а також отримав розширений список обладнання і нові варіанти обробки. Двигуни моделі залишилися без змін.

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Hyundai оновили свій компактний хетчбек i10. Модель отримала змінену зовнішність та доопрацьований інтер'єр. Подробиці розповіли на сайті Autoevolution.

Попереду оновлена модель відрізняється новими ходовими вогнями та злегка зміненим бампером. Задні ліхтарі одержали нову графіку.

Також Hyundai i10 можна замовити з новими кольорами кузова. Оновлення торкнулися і спортивної версії N Line, яка стала сильніше відрізнятися від стандартної моделі зовні. Крім цього, для хетчбека пропонують нові 16-дюймові легкосплавні диски.

[ + – ] Задня частина хетчбека зазнала незначних змін Фото: Hyundai

Інтер'єр Hyundai i10 2023 став сучаснішим. Також для моделі тепер доступний новий пакет Purple із тканинними вставками в шотландську клітку на сидіннях та фіолетовими вставками.

[ + – ] Для стандартного хетчбека запропонують нові варіанти обробки Фото: Hyundai [ + – ] Інтер'єр Hyundai i10 N Line відрізняється червоними акцентами. Фото: Hyundai

Оснащення хетчбека було значно розширено. Тепер у базовій комплектації доступні 4,2-дюймова цифрова панель приладів, порти для заряджання пристроїв із роз'ємом USB Type-C.

[ + – ] Для моделі запропонують нову панель приладів і мультимедійний екран Фото: Hyundai

Хетчбек можна оснастити 8-дюймовим дисплеєм інформаційно-розважальної системи з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, бездротовою зарядкою та телематикою Bluelink. Ще одним нововведенням стали додаткові функції безпеки Hyundai Smart Sense, включаючи виявлення "велосипедистів" для запобігання зіткненню.

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Моторна гама Hyundai i10 залишилася без змін. Модель, як і раніше, пропонуватимуть з бензиновими двигунами об'ємом 1,0 л (67 і 100 к. с.) та 1,2 л (84 к. с.), а також з 1,2-літровим 75-сильним турбодизелем.

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