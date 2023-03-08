Цена $20 000 и запас хода 400 км: рассекречен самый доступный электрокар Hyundai (фото)

Hyundai Ioniq 2 — электрический вариант миниатюрного 3,6-метрового кроссовера Casper. Футуристический дизайн авто выдержан в духе Hyundai Kona и Staria.

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Опубликовано первое изображения Hyundai Ioniq 2. Компактный электрический кроссовер должны представить в конце нынешнего или начале следующего года. Об этом сообщает сайт Monograph.

Ioniq 2 — электрическая версия миниатюрного кроссовера Hyundai Casper. Автомобиль достигает всего 3,6 м в длину и 1,6 м в ширину при колесной базе 2,4 м.

По дизайну электромобиль Hyundai Ioniq 2 существенно отличается от бензинового собрата. Его передняя часть выполнена в духе старшего брата Hyundai Kona и минивэна Staria. На всю ширину кузова проходит тоненькая диодная полоса. Кроме того, кроссовер получил выдвижные дверные ручки.

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Салон Hyundai Ioniq 2 2024 не показали, но известно, что электрокар получит виртуальную панель приборов и 8,0-дюймовый сенсорный дисплей. Задние сиденья получат горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинок.

Характеристики Hyundai Ioniq 2 пока не разглашают. Заявлено лишь, что запас хода электрокара составит около 400 км. Также известно, что кроссовер будет несколько дороже бензиновой модели, но все равно останется доступным — его цена составит примерно 20 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai также готовят недорогой электрокроссовер Creta.

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