Перший турецький автомобіль надходить у продаж: подробиці та характеристики (фото)

Першим серійним авто турецької розробки став електрокросовер TOGG. Він запропонований у версіях на 200 та 400 л. с., яке запас ходу досягає 500 км.

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У Туреччині стартують продажі електричного кросовера TOGG. Модель надійшла у виробництво з кінця 2022 року, а найближчими днями на неї почнуть приймати замовлення. Про це повідомляє сайт Yeni Safak.

Електрокросовер TOGG коштуватиме від $52 700

Ціна TOGG складає від 1 до 1,6 млн. турецьких лір ($52 700 – 84 300). Перші машини доставлять покупцям до кінця березня. Усього за 2023 рік планують випустити близько 20 000 авто, причому дещо пізніше стартує експорт моделі до європейських країн.

Нагадаємо, що турецькі автомобілі TOGG розробляв з 2019 року консорціум Automobile Enterprise Group, започаткований бізнесменом Мехметом Гюрджаном Каркашем. У створення авто та будівництво заводу вклали 3,7 млрд доларів. Проект активно підтримує президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Електрокар запропонований у версіях на 200 та 400 л. с.

Електрокар TOGG — подробиці та характеристики першого турецького авто

Першим у виробництво надходить електрокросовер TOGG. Автомобіль досягає 4,8 м у довжину при колісній базі в 2,8 м, а його дизайн розробило знамените італійське ательє Pininfarina.

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У салоні TOGG встановили одразу шість дисплеїв. Пізніше за доплату для авто запропонують систему напівавтономного водіння та камери замість дзеркал заднього виду.

У салоні кросовера встановили шість дисплеїв

На вибір запропоновано задньопривідну 200-сильну і повнопривідну 400-сильну версію. Розгін до 100 км/год займає 7,6 с та 4,8 с, відповідно. Початковий варіант має запас ходу 300 км, а топовий — 500 км. Зарядити батарею на 80% у швидкому режимі можна за півгодини.

За кросовером піде седан TOGG. Далі в планах – мінівен, компактні хетчбек та кросовер. До 2030 року планують вийти на обсяги виробництва 175 000 машин щорічно.

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