У Китаї показали дуже дешевий електричний клон Mini із запасом ходу 600 км (фото)
Дизайн JAC EV3 виконаний у дусі Mini — з круглими фарами та схожим силуетом. Електрокар запропонують у версіях потужністю 95 та 136 к. с.
У Китаї розсекречено новий JAC EV3. Компактний та доступний електромобіль офіційно презентують 18 квітня, а його стартова ціна становитиме 100 000 юанів ($14 400). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електрокар JAC EV3 — хетчбек В-класу з дизайном у дусі Mini. Має величезні круглі фари, високу віконну лінію та овальні ліхтарі по краях кузова.
Розміри JAC EV3 2023:
- Довжина – 4025 мм
- Ширина – 1770 мм
- Висота – 1560 мм
- Колісна база – 2620 мм
Оздоблення салону JAC EV3 розведено яскравими вставками. Китайський електрокар отримав мініатюрний віртуальний щиток приладів та великий тачскрін мультимедіа. Хоча модель бюджетна, серед опцій є бездротова зарядка для смартфонів, паркувальний автопілот та система напівавтономного водіння.
Електромобіль JAC EV3 запропонують у версіях потужністю 95 та 136 к. с., а його максимальну швидкість обмежать на 150 км/год. Покупцям запропонують версії із запасом ходу 400, 500 і навіть 600 км. Основним конкурентом моделі називають новий Wuling Bingo від General Motors.
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