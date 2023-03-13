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Авто

У Китаї показали дуже дешевий електричний клон Mini із запасом ходу 600 км (фото)

JAC EV3 2023, новий JAC EV3, JAC EV3, електромобіль JAC, клон Mini
Фото: CarNewsChina | Круглі фари JAC EV3 виконані в дусі Mini

Дизайн JAC EV3 виконаний у дусі Mini — з круглими фарами та схожим силуетом. Електрокар запропонують у версіях потужністю 95 та 136 к. с.

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У Китаї розсекречено новий JAC EV3. Компактний та доступний електромобіль офіційно презентують 18 квітня, а його стартова ціна становитиме 100 000 юанів ($14 400). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

JAC EV3 2023, новий JAC EV3, JAC EV3, електромобіль JAC, клон Mini Fullscreen
Хетчбек досягає 4 м у довжину і відноситься до В-класу
Фото: CarNewsChina

Електрокар JAC EV3 — хетчбек В-класу з дизайном у дусі Mini. Має величезні круглі фари, високу віконну лінію та овальні ліхтарі по краях кузова.

JAC EV3 2023, новий JAC EV3, JAC EV3, електромобіль JAC, клон Mini Fullscreen
Запропоновано версії із запасом ходу від 400 до 600 км.
Фото: CarNewsChina

Розміри JAC EV3 2023:

  • Довжина – 4025 мм
  • Ширина – 1770 мм
  • Висота – 1560 мм
  • Колісна база – 2620 мм
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Оздоблення салону JAC EV3 розведено яскравими вставками. Китайський електрокар отримав мініатюрний віртуальний щиток приладів та великий тачскрін мультимедіа. Хоча модель бюджетна, серед опцій є бездротова зарядка для смартфонів, паркувальний автопілот та система напівавтономного водіння.

JAC EV3 2023, новий JAC EV3, JAC EV3, електромобіль JAC, клон Mini Fullscreen
На центральній панелі встановлено великий тачскрін.
Фото: CarNewsChina

Електромобіль JAC EV3 запропонують у версіях потужністю 95 та 136 к. с., а його максимальну швидкість обмежать на 150 км/год. Покупцям запропонують версії із запасом ходу 400, 500 і навіть 600 км. Основним конкурентом моделі називають новий Wuling Bingo від General Motors.

JAC EV3 2023, новий JAC EV3, JAC EV3, електромобіль JAC, клон Mini Fullscreen
Оздоблення салону розбавляють яскраві вставки.
Фото: CarNewsChina

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні надійшов у продаж кросовер JAC, який є близнюком нового "Москвича".

Також ми писали, що флагманський електрокросовер Chery розсекретили до прем'єри.