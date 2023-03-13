У Китаї показали дуже дешевий електричний клон Mini із запасом ходу 600 км (фото)

Дизайн JAC EV3 виконаний у дусі Mini — з круглими фарами та схожим силуетом. Електрокар запропонують у версіях потужністю 95 та 136 к. с.

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У Китаї розсекречено новий JAC EV3. Компактний та доступний електромобіль офіційно презентують 18 квітня, а його стартова ціна становитиме 100 000 юанів ($14 400). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Хетчбек досягає 4 м у довжину і відноситься до В-класу Фото: CarNewsChina

Електрокар JAC EV3 — хетчбек В-класу з дизайном у дусі Mini. Має величезні круглі фари, високу віконну лінію та овальні ліхтарі по краях кузова.

Запропоновано версії із запасом ходу від 400 до 600 км. Фото: CarNewsChina

Розміри JAC EV3 2023:

Довжина – 4025 мм

Ширина – 1770 мм

Висота – 1560 мм

Колісна база – 2620 мм

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Оздоблення салону JAC EV3 розведено яскравими вставками. Китайський електрокар отримав мініатюрний віртуальний щиток приладів та великий тачскрін мультимедіа. Хоча модель бюджетна, серед опцій є бездротова зарядка для смартфонів, паркувальний автопілот та система напівавтономного водіння.

На центральній панелі встановлено великий тачскрін. Фото: CarNewsChina

Електромобіль JAC EV3 запропонують у версіях потужністю 95 та 136 к. с., а його максимальну швидкість обмежать на 150 км/год. Покупцям запропонують версії із запасом ходу 400, 500 і навіть 600 км. Основним конкурентом моделі називають новий Wuling Bingo від General Motors.

Оздоблення салону розбавляють яскраві вставки. Фото: CarNewsChina

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні надійшов у продаж кросовер JAC, який є близнюком нового "Москвича".

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