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Ціна $10 000 та матрац у салоні: General Motors показали оригінальний електрокар (фото)

Електромобіль Вулінг Бінго 2023, Wuling Bingo 2023, Wuling Bingo, новий Wuling Bingo, електромобіль Wuling Bingo
Фото: General Motors | Wuling Bingo — електричний хетчбек В-класу

Новий Wuling Bingo запропонують у двох модифікаціях, а топова модель зможе проїхати 333 км без підзарядки. Для хетчбека готують серію цікавих аксесуарів.

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Новий Wuling Bingo офіційно представлений. Бюджетний електрокар покажуть публіці у квітні на автошоу в Шанхаї, а незабаром після цього він надійде у продаж за ціною від 70 000 до 100 000 юанів ($10 000 – 14 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Вулінг Бінго 2023, Wuling Bingo 2023, Wuling Bingo, новий Wuling Bingo, електромобіль Wuling Bingo Fullscreen
Модель запропонують у версіях потужністю 41 та 68 к. с.
Фото: General Motors

Електромобіль Wuling Bingo розроблений фахівцями General Motors, адже марка належить цьому концерну. Цілком можливо, що модель продаватимуть за межами Китаю, адже інші електрокари Wuling вже експортують.

Електромобіль Вулінг Бінго 2023, Wuling Bingo 2023, Wuling Bingo, новий Wuling Bingo, електромобіль Wuling Bingo Fullscreen
На передній панелі встановили два дисплеї
Фото: General Motors

Wuling Bingo 2023 – чотиримісний хетчбек В-класу із елегантним дизайном. У нього плавні обводи кузова і великі овальні фари та ліхтарі.

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Розміри Wuling Bingo 2023:

  • Довжина – 3950 мм
  • Ширина – 1708 мм
  • Висота – 1580 мм
  • Колісна база – 2560 мм
  • Маса – 990 кг
Електромобіль Вулінг Бінго 2023, Wuling Bingo 2023, Wuling Bingo, новий Wuling Bingo, електромобіль Wuling Bingo Fullscreen
Салон розрахований на чотирьох осіб
Фото: General Motors

У салоні два великі сучасні дисплеї поєднуються з елементами ретро-стилю на кшталт хромованих повітрозабірників. Заявлено, що об'єм багажника із складеними задніми кріслами становить 790 л.

Електромобіль Вулінг Бінго 2023, Wuling Bingo 2023, Wuling Bingo, новий Wuling Bingo, електромобіль Wuling Bingo Fullscreen
У списку опцій з'явиться надувний матрац
Фото: General Motors

Для Wuling Bingo запропонують величезну кількість аксесуарів. За доплату можна буде замовити органайзер у багажник, ліхтар, що знімається, портативне радіо, набір посуду для пікніка і навіть надувний двоспальний матрац в салон.

Електромобіль Вулінг Бінго 2023, Wuling Bingo 2023, Wuling Bingo, новий Wuling Bingo, електромобіль Wuling Bingo Fullscreen
Для Wuling Bingo пропонують цілий набір оригінальних аксесуарів
Фото: General Motors

Електрокар Wuling Bingo буде доступний у двох версіях. Базовий 41-сильний хетчбек отримає батарею на 17,3 кВт∙год та зможе проїжджати 203 км без підзарядки. У топовому 68-сильному варіанті встановлено батарею ємністю 31,9 кВт∙год, а запас ходу становить 333 км. Максимальна швидкість обмежена на 100 км/год у всіх Bingo.

Раніше Фокус повідомляв, що дешевий електромобіль Wuling розійшовся мільйонним тиражем.

Також ми писали, що General Motors готують електричного конкурента Suzuki Jimny.