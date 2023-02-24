Ціна $10 000 та матрац у салоні: General Motors показали оригінальний електрокар (фото)

Новий Wuling Bingo запропонують у двох модифікаціях, а топова модель зможе проїхати 333 км без підзарядки. Для хетчбека готують серію цікавих аксесуарів.

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Новий Wuling Bingo офіційно представлений. Бюджетний електрокар покажуть публіці у квітні на автошоу в Шанхаї, а незабаром після цього він надійде у продаж за ціною від 70 000 до 100 000 юанів ($10 000 – 14 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Модель запропонують у версіях потужністю 41 та 68 к. с. Фото: General Motors

Електромобіль Wuling Bingo розроблений фахівцями General Motors, адже марка належить цьому концерну. Цілком можливо, що модель продаватимуть за межами Китаю, адже інші електрокари Wuling вже експортують.

[ + – ] На передній панелі встановили два дисплеї Фото: General Motors

Wuling Bingo 2023 – чотиримісний хетчбек В-класу із елегантним дизайном. У нього плавні обводи кузова і великі овальні фари та ліхтарі.

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Розміри Wuling Bingo 2023:

Довжина – 3950 мм

Ширина – 1708 мм

Висота – 1580 мм

Колісна база – 2560 мм

Маса – 990 кг

[ + – ] Салон розрахований на чотирьох осіб Фото: General Motors

У салоні два великі сучасні дисплеї поєднуються з елементами ретро-стилю на кшталт хромованих повітрозабірників. Заявлено, що об'єм багажника із складеними задніми кріслами становить 790 л.

[ + – ] У списку опцій з'явиться надувний матрац Фото: General Motors

Для Wuling Bingo запропонують величезну кількість аксесуарів. За доплату можна буде замовити органайзер у багажник, ліхтар, що знімається, портативне радіо, набір посуду для пікніка і навіть надувний двоспальний матрац в салон.

[ + – ] Для Wuling Bingo пропонують цілий набір оригінальних аксесуарів Фото: General Motors

Електрокар Wuling Bingo буде доступний у двох версіях. Базовий 41-сильний хетчбек отримає батарею на 17,3 кВт∙год та зможе проїжджати 203 км без підзарядки. У топовому 68-сильному варіанті встановлено батарею ємністю 31,9 кВт∙год, а запас ходу становить 333 км. Максимальна швидкість обмежена на 100 км/год у всіх Bingo.

Раніше Фокус повідомляв, що дешевий електромобіль Wuling розійшовся мільйонним тиражем.

Також ми писали, що General Motors готують електричного конкурента Suzuki Jimny.