Ціна $10 000 та матрац у салоні: General Motors показали оригінальний електрокар (фото)
Новий Wuling Bingo запропонують у двох модифікаціях, а топова модель зможе проїхати 333 км без підзарядки. Для хетчбека готують серію цікавих аксесуарів.
Новий Wuling Bingo офіційно представлений. Бюджетний електрокар покажуть публіці у квітні на автошоу в Шанхаї, а незабаром після цього він надійде у продаж за ціною від 70 000 до 100 000 юанів ($10 000 – 14 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль Wuling Bingo розроблений фахівцями General Motors, адже марка належить цьому концерну. Цілком можливо, що модель продаватимуть за межами Китаю, адже інші електрокари Wuling вже експортують.
Wuling Bingo 2023 – чотиримісний хетчбек В-класу із елегантним дизайном. У нього плавні обводи кузова і великі овальні фари та ліхтарі.
Розміри Wuling Bingo 2023:
- Довжина – 3950 мм
- Ширина – 1708 мм
- Висота – 1580 мм
- Колісна база – 2560 мм
- Маса – 990 кг
У салоні два великі сучасні дисплеї поєднуються з елементами ретро-стилю на кшталт хромованих повітрозабірників. Заявлено, що об'єм багажника із складеними задніми кріслами становить 790 л.
Для Wuling Bingo запропонують величезну кількість аксесуарів. За доплату можна буде замовити органайзер у багажник, ліхтар, що знімається, портативне радіо, набір посуду для пікніка і навіть надувний двоспальний матрац в салон.
Електрокар Wuling Bingo буде доступний у двох версіях. Базовий 41-сильний хетчбек отримає батарею на 17,3 кВт∙год та зможе проїжджати 203 км без підзарядки. У топовому 68-сильному варіанті встановлено батарею ємністю 31,9 кВт∙год, а запас ходу становить 333 км. Максимальна швидкість обмежена на 100 км/год у всіх Bingo.
Раніше Фокус повідомляв, що дешевий електромобіль Wuling розійшовся мільйонним тиражем.
Також ми писали, що General Motors готують електричного конкурента Suzuki Jimny.