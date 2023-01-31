Найдешевший електрокар у світі розійшовся мільйонним тиражем

Продаж Wuling HongGuang Mini EV переступив позначку мільйон одиниць всього за два з половиною роки. З цього приводу бюджетний електрокар зробили ще дешевшим.

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Попит на найдешевший у світі електромобіль Wuling HongGuang Mini EV б'є рекорди. Тираж недорогої моделі від General Motors вже перевищить мільйон екземплярів. Про це повідомляє сайт Autohome.

Якщо точніше, то вже купили 1,11 мільйона Wuling HongGuang Mini EV. Варто враховувати, що продаж моделі стартував 24 липня 2020 року, тобто для подолання позначки мільйон авто знадобилося два з половиною роки.

[ + – ] Лінійка моделі вже враховує кабріолет Фото: General Motors

За минулий рік було реалізовано 554 067 Wuling HongGuang Mini EV, що на 30% перевищує показники 2021 року. Більшість машин знайшли покупців у Китаї — там це найпопулярніший електрокар. Утім, уже стартував продаж моделі і в інших країнах, причому вона вийшла і на європейський ринок.

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У Wuling вирішили відсвяткувати успіх зниженням ціни на базовий Mini EV із 4 800 до 4 400 доларів. Утім, у лінійці вже є і набагато дорожчі версії — так, кабріолет Wuling у топовій комплектації коштує до 14 700 доларів.

[ + – ] Незважаючи на компактні розміри, авто є чотиримісним Фото: General Motors

Нагадаємо, що стандартний електромобіль Wuling HongGuang Mini EV сягає всього 2,9 м у довжину, але є чотиримісним. Його оснащують двигунами потужністю 27 і 41 к. с., а максимальна швидкість обмежена на 100 км/год. Доступні версії із запасом ходу 120, 170 або 300 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Wuling також випустив електричний хетчбек класу В за 11 200 доларів.

Також ми писали, що в лінійці Wuling з'явиться великий електричний мінівен.