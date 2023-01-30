General Motors готують недорогий сімейний електромобіль вартістю менше $20 000 (фото)
Wuling Journey EV запропонують у пасажирських версіях на 7-9 місць, а також у вантажному варіанті. Запас ходу електромобіля становитиме 250-300 км.
Опубліковано перші фото Wuling Journey EV. Бюджетний електричний мінівен надійде у продаж до кінця першого півріччя за ціною менше 20 000 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Китайський підрозділ General Motors Wuling уславився своїми недорогими електромобілями. Більшість із них компактні — найпопулярніший Wuling HongGuang Mini EV сягає всього 3 м завдовжки.
Тепер же у Wuling взялися електрифікувати свої великі моделі. Мінівен Journey вже випускається у бензиновій версії і коштує від 10 300 доларів. Вартість електрокара поки не розкривають, але вона становитиме менше 20 000 доларів.
Розміри Wuling Journey EV 2023:
- довжина — 5 150 мм;
- ширина — 1 840 мм;
- висота — 1 910 мм;
- колісна база — 3 180 мм.
Електромобіль Wuling Journey EV відрізняється від бензинової версії лише заглушкою на місці решітки радіатора. У нього стриманий кутуватий дизайн із високим капотом і вертикальними задніми стійками даху.
Модель буде доступна у пасажирських версіях на 7, 8 чи 9 місць, а також у варіанті вантажного фургона. У салоні переважає твердий пластик, а комплектація досить бідна.
Новий Wuling Journey EV оснастять 136-сильним двигуном. Запас ходу електрокара становитиме приблизно 250-300 км.
Раніше Фокус розповідав про новий Wuling Bingo — електричний хетчбек В-класу за 11 200 доларів.