General Motors готують недорогий сімейний електромобіль вартістю менше $20 000 (фото)

Wuling Journey EV запропонують у пасажирських версіях на 7-9 місць, а також у вантажному варіанті. Запас ходу електромобіля становитиме 250-300 км.

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Опубліковано перші фото Wuling Journey EV. Бюджетний електричний мінівен надійде у продаж до кінця першого півріччя за ціною менше 20 000 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Пасажирський Wuling Journey EV запропонують у версіях на 7, 8 та 9 місць Фото: CarNewsChina

Китайський підрозділ General Motors Wuling уславився своїми недорогими електромобілями. Більшість із них компактні — найпопулярніший Wuling HongGuang Mini EV сягає всього 3 м завдовжки.

Тепер же у Wuling взялися електрифікувати свої великі моделі. Мінівен Journey вже випускається у бензиновій версії і коштує від 10 300 доларів. Вартість електрокара поки не розкривають, але вона становитиме менше 20 000 доларів.

[ + – ] Запас ходу електромобіля становитиме 250-300 км Фото: CarNewsChina

Розміри Wuling Journey EV 2023:

довжина — 5 150 мм;

ширина — 1 840 мм;

висота — 1 910 мм;

колісна база — 3 180 мм.

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Електромобіль Wuling Journey EV відрізняється від бензинової версії лише заглушкою на місці решітки радіатора. У нього стриманий кутуватий дизайн із високим капотом і вертикальними задніми стійками даху.

[ + – ] Стиль салону Wuling Journey EV дуже простий Фото: CarNewsChina

Модель буде доступна у пасажирських версіях на 7, 8 чи 9 місць, а також у варіанті вантажного фургона. У салоні переважає твердий пластик, а комплектація досить бідна.

Новий Wuling Journey EV оснастять 136-сильним двигуном. Запас ходу електрокара становитиме приблизно 250-300 км.

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