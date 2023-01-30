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General Motors готують недорогий сімейний електромобіль вартістю менше $20 000 (фото)

Wuling Journey EV, Електрокар Wuling Journey, електромобіль Wuling, Wuling Journey
Фото: CarNewsChina | Електрокар буде доступний у вантажній і пасажирській версіях

Wuling Journey EV запропонують у пасажирських версіях на 7-9 місць, а також у вантажному варіанті. Запас ходу електромобіля становитиме 250-300 км.

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Опубліковано перші фото Wuling Journey EV. Бюджетний електричний мінівен надійде у продаж до кінця першого півріччя за ціною менше 20 000 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Wuling Journey EV, Електрокар Wuling Journey, електромобіль Wuling, Wuling Journey Fullscreen
Пасажирський Wuling Journey EV запропонують у версіях на 7, 8 та 9 місць
Фото: CarNewsChina

Китайський підрозділ General Motors Wuling уславився своїми недорогими електромобілями. Більшість із них компактні — найпопулярніший Wuling HongGuang Mini EV сягає всього 3 м завдовжки.

Тепер же у Wuling взялися електрифікувати свої великі моделі. Мінівен Journey вже випускається у бензиновій версії і коштує від 10 300 доларів. Вартість електрокара поки не розкривають, але вона становитиме менше 20 000 доларів.

Wuling Journey EV, Електрокар Wuling Journey, електромобіль Wuling, Wuling Journey Fullscreen
Запас ходу електромобіля становитиме 250-300 км
Фото: CarNewsChina

Розміри Wuling Journey EV 2023:

  • довжина — 5 150 мм;
  • ширина — 1 840 мм;
  • висота — 1 910 мм;
  • колісна база — 3 180 мм.
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Електромобіль Wuling Journey EV відрізняється від бензинової версії лише заглушкою на місці решітки радіатора. У нього стриманий кутуватий дизайн із високим капотом і вертикальними задніми стійками даху.

Wuling Journey EV, Електрокар Wuling Journey, електромобіль Wuling, Wuling Journey Fullscreen
Стиль салону Wuling Journey EV дуже простий
Фото: CarNewsChina

Модель буде доступна у пасажирських версіях на 7, 8 чи 9 місць, а також у варіанті вантажного фургона. У салоні переважає твердий пластик, а комплектація досить бідна.

Новий Wuling Journey EV оснастять 136-сильним двигуном. Запас ходу електрокара становитиме приблизно 250-300 км.

Раніше Фокус розповідав про новий Wuling Bingo — електричний хетчбек В-класу за 11 200 доларів.