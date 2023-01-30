General Motors готовят недорогой семейный электромобиль стоимостью менее $20 000 (фото)

Wuling Journey EV предложат в пассажирских версиях на 7-9 мест, а также в грузовом варианте. Запас хода электромобиля составит 250-300 км.

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Опубликованы первые фото Wuling Journey EV. Бюджетный электрический минивэн поступит в продажу до конца первого полугодия по цене менее 20 000 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Пассажирский Wuling Journey EV предложат в версиях на 7, 8 и 9 мест Фото: CarNewsChina

Китайское подразделение General Motors Wuling прославилось своими недорогими электромобилями. Большинство из них компактные – самый популярный Wuling HongGuang Mini EV достигает всего 3 м в длину.

Теперь же в Wuling взялись электрифицировать свои крупные модели. Минивэн Journey уже выпускается в бензиновой версии и стоит от 10 300 долларов. Стоимость электрокара пока не раскрывают, но она составит менее 20 000 долларов.

[ + – ] Запас хода электромобиля составит 250-300 км Фото: CarNewsChina

Размеры Wuling Journey EV 2023:

Длина – 5150 мм

Ширина – 1840 мм

Высота – 1910 мм

Колесная база – 3180 мм

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Электромобиль Wuling Journey EV отличается от бензиновой версии только заглушкой на месте решетке радиатора. У него сдержанный угловатый дизайн с высоким капотом и вертикальными задними стойками крыши.

[ + – ] Стиль салона Wuling Journey EV весьма простой Фото: CarNewsChina

Модель будет доступна в пассажирских версиях на 7, 8 или 9 мест, а также в варианте грузового фургона. В салоне преобладает жесткий пластик, а комплектация довольно бедная.

Новый Wuling Journey EV оснастят 136-сильным мотором. Запас хода электрокара составит примерно 250-300 км.

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