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Авто

General Motors готовят недорогой семейный электромобиль стоимостью менее $20 000 (фото)

Wuling Journey EV, Электрокар Wuling Journey, электромобиль Wuling, Wuling Journey
Фото: CarNewsChina | Электрокар будет доступен в грузовой и пассажирской версиях

Wuling Journey EV предложат в пассажирских версиях на 7-9 мест, а также в грузовом варианте. Запас хода электромобиля составит 250-300 км.

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Опубликованы первые фото Wuling Journey EV. Бюджетный электрический минивэн поступит в продажу до конца первого полугодия по цене менее 20 000 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Wuling Journey EV, Электрокар Wuling Journey, электромобиль Wuling, Wuling Journey Fullscreen
Пассажирский Wuling Journey EV предложат в версиях на 7, 8 и 9 мест
Фото: CarNewsChina

Китайское подразделение General Motors Wuling прославилось своими недорогими электромобилями. Большинство из них компактные – самый популярный Wuling HongGuang Mini EV достигает всего 3 м в длину.

Теперь же в Wuling взялись электрифицировать свои крупные модели. Минивэн Journey уже выпускается в бензиновой версии и стоит от 10 300 долларов. Стоимость электрокара пока не раскрывают, но она составит менее 20 000 долларов.

Wuling Journey EV, Электрокар Wuling Journey, электромобиль Wuling, Wuling Journey Fullscreen
Запас хода электромобиля составит 250-300 км
Фото: CarNewsChina

Размеры Wuling Journey EV 2023:

  • Длина – 5150 мм
  • Ширина – 1840 мм
  • Высота – 1910 мм
  • Колесная база – 3180 мм
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Электромобиль Wuling Journey EV отличается от бензиновой версии только заглушкой на месте решетке радиатора. У него сдержанный угловатый дизайн с высоким капотом и вертикальными задними стойками крыши.

Wuling Journey EV, Электрокар Wuling Journey, электромобиль Wuling, Wuling Journey Fullscreen
Стиль салона Wuling Journey EV весьма простой
Фото: CarNewsChina

Модель будет доступна в пассажирских версиях на 7, 8 или 9 мест, а также в варианте грузового фургона. В салоне преобладает жесткий пластик, а комплектация довольно бедная.

Новый Wuling Journey EV оснастят 136-сильным мотором. Запас хода электрокара составит примерно 250-300 км.

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