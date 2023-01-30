General Motors готовят недорогой семейный электромобиль стоимостью менее $20 000 (фото)
Wuling Journey EV предложат в пассажирских версиях на 7-9 мест, а также в грузовом варианте. Запас хода электромобиля составит 250-300 км.
Опубликованы первые фото Wuling Journey EV. Бюджетный электрический минивэн поступит в продажу до конца первого полугодия по цене менее 20 000 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Китайское подразделение General Motors Wuling прославилось своими недорогими электромобилями. Большинство из них компактные – самый популярный Wuling HongGuang Mini EV достигает всего 3 м в длину.
Теперь же в Wuling взялись электрифицировать свои крупные модели. Минивэн Journey уже выпускается в бензиновой версии и стоит от 10 300 долларов. Стоимость электрокара пока не раскрывают, но она составит менее 20 000 долларов.
Размеры Wuling Journey EV 2023:
- Длина – 5150 мм
- Ширина – 1840 мм
- Высота – 1910 мм
- Колесная база – 3180 мм
Электромобиль Wuling Journey EV отличается от бензиновой версии только заглушкой на месте решетке радиатора. У него сдержанный угловатый дизайн с высоким капотом и вертикальными задними стойками крыши.
Модель будет доступна в пассажирских версиях на 7, 8 или 9 мест, а также в варианте грузового фургона. В салоне преобладает жесткий пластик, а комплектация довольно бедная.
Новый Wuling Journey EV оснастят 136-сильным мотором. Запас хода электрокара составит примерно 250-300 км.
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