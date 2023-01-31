Самый дешевый электрокар в мире разошелся миллионным тиражом

Продажи Wuling HongGuang Mini EV перешагнули отметку в миллион единиц всего за два с половиной года. По этому поводу бюджетный электрокар сделали еще дешевле.

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Спрос на самый дешевый в мире электромобиль Wuling HongGuang Mini EV бьет рекорды. Тираж недорогой модели от General Motors уже превысит миллион экземпляров. Об этом сообщает сайт Autohome.

Если точнее, то уже купили 1,11 миллиона Wuling HongGuang Mini EV. Следует учитывать, что продажи модели стартовали 24 июля 2020 года, то есть для преодоления отметки в миллион авто понадобилось два с половиной года.

[ + – ] Линейка модели уже включает кабриолет Фото: General Motors

За прошлый год было реализовано 554 067 Wuling HongGuang Mini EV, что на 30% превышает показатели 2021 года. Большинство машин нашли покупателей в Китае – там это самый популярный электрокар. Впрочем, уже стартовали продажи модели и в других странах, причем она вышла и на европейский рынок.

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В Wuling решили отпраздновать успех снижением цены на базовый Mini EV с 4800 до 4400 долларов. Впрочем, в линейке уже есть и гораздо более дорогие версии – так, кабриолет Wuling в топовой комплектации стоит до 14 700 долларов.

[ + – ] Несмотря на компактные размеры, авто является четырехместным Фото: General Motors

Напомним, что стандартный электромобиль Wuling HongGuang Mini EV достигает всего 2,9 м в длину, но при этом является четырехместным. Его оснащают моторами мощностью 27 и 41 л. с., а максимальная скорость ограничена на 100 км/ч. Доступны версии с запасом хода 120, 170 или 300 км.

Ранее Фокус сообщал, что Wuling также выпустил электрический хэтчбек В-класса за 11 200 долларов.

Также мы писали, что в линейке Wuling появится большой электрический минивэн.