General Motors презентовали стильный электрический кабриолет за $10 000 (фото)

Кабриолет Wuling HongGuang Mini EV станет топовой версией электрической модели, однако останется недорогим. Электрокар получил более мощный двигатель и батарею повышенной емкости.

Компактный электрокар Wuling HongGuang Mini EV получил новую нестандартную версию. В производство поступает стильный кабриолет. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.

Кабриолет Wuling HongGuang Mini EV в статусе концепт-кара дебютировал весной 2021 года на автошоу в Шанхае. Теперь же концерн General Motors (именно он является владельцем Wuling) принял решение о начале производства модели.

[ + – ] За сиденьями появились дуги Фото: General Motors

Новый Wuling Mini EV Cabrio сохраняет знакомый угловатый дизайн. Он стал двухместным, ведь вместо задних сидений оборудовали нишу, куда прячется мягкая складывающаяся крыша. За передними креслами появились дуги, спасающие при переворачивании.

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Миниатюрный двухместный электрокар оснащен более мощным 41-сильным мотором от топового Wuling Mini EV, а его максимальную скорость ограничат на 100 км/ч. Аккумуляторная батарея повышенной емкости (26,5 кВт∙ч) позволяет проехать около 300 км без подзарядки.

[ + – ] Кабриолет стал двухместным, ведь вместо задних кресел появилась ниша для тканевой крыши Фото: General Motors

Точная цена Wuling HongGuang Mini EV в версии кабриолет пока официально не объявлена, но известно, что он станет самым дорогим в линейке. По предварительным данным, купить китайский электромобиль можно будет за $10 000. В Европе модель представят под брендом FreZe.

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