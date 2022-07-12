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В Латвии презентовали оригинальный электрический кабриолет за 20 тысяч евро (фото)

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FreZe Froggy EV Beachstar, FreZe Froggy EV, FreZe Nikrob, электромобиль FreZe, Wuling HongGuang Mini EV, Wuling Mini EV
Фото: autoevolution.com | FreZe Froggy EV Beachstar использует агрегаты General Motors

FreZe Froggy EV Beachstar — двухместный пляжный кабриолет от компании Dartz. Он оснащен скромным 27-сильным мотором, а его запас хода достигает 200 км.

Латвийская компания Dartz известна самыми дорогими в мире внедорожниками, но также выпускает и недорогие электрокары под брендом FreZe. Теперь его линейку пополнил экстравагантный кабриолет Froggy EV Beachstar. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Новый FreZe Froggy EV Beachstar создали к 30-летию первой модели Dartz – тюнингованного Volkswagen Beetle, названного Froggy. Электрокар позиционируют, как пляжный автомобиль для двоих.

FreZe Froggy EV Beachstar, FreZe Froggy EV, FreZe Nikrob, электромобиль FreZe, Wuling HongGuang Mini EV, Wuling Mini EV
Длина автомобиля — всего 2,9 м
Фото: autoevolution.com

Как и все модели FreZe, кабриолет построен на базе массового Wuling HongGuang Mini EV от General Motors. Ему срезали крышу и стекла, а сзади появилась крышка багажника с двумя обтекателями. Электромобиль длиной всего 2,9 м выделяется благодаря ярким цветам кузова и внутренней отделки.

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Силовая установка Wuling осталась без изменений. Кабриолет оснащен скромным 27-сильным электромотором и литий-полимерной батареей емкостью 13,8 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч, а его запас хода составляет около 200 км.

FreZe Froggy EV Beachstar, FreZe Froggy EV, FreZe Nikrob, электромобиль FreZe, Wuling HongGuang Mini EV, Wuling Mini EV
Кабриолет способен развить 100 км/ч
Фото: autoevolution.com

Новый FreZe Froggy EV Beachstar планируют продавать за 19 999 евро, а основными клиентами называют гостиницы на курортах, службы проката и каршеринга. Оснащение электрокара включает кондиционер, парктроник и камеру заднего вида.

Примечательно, что у Wuling также появится версия в кузове кабриолет, причем она обещает быть гораздо дешевле – примерно от $6000.

Также Фокус писал, что у Wuling HongGuang Mini EV появится оригинальная ретро-версия в стиле 50-х годов.