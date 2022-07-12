В Латвии презентовали оригинальный электрический кабриолет за 20 тысяч евро (фото)

FreZe Froggy EV Beachstar — двухместный пляжный кабриолет от компании Dartz. Он оснащен скромным 27-сильным мотором, а его запас хода достигает 200 км.

Латвийская компания Dartz известна самыми дорогими в мире внедорожниками, но также выпускает и недорогие электрокары под брендом FreZe. Теперь его линейку пополнил экстравагантный кабриолет Froggy EV Beachstar. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

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Новый FreZe Froggy EV Beachstar создали к 30-летию первой модели Dartz – тюнингованного Volkswagen Beetle, названного Froggy. Электрокар позиционируют, как пляжный автомобиль для двоих.

[ + – ] Длина автомобиля — всего 2,9 м Фото: autoevolution.com

Как и все модели FreZe, кабриолет построен на базе массового Wuling HongGuang Mini EV от General Motors. Ему срезали крышу и стекла, а сзади появилась крышка багажника с двумя обтекателями. Электромобиль длиной всего 2,9 м выделяется благодаря ярким цветам кузова и внутренней отделки.

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Силовая установка Wuling осталась без изменений. Кабриолет оснащен скромным 27-сильным электромотором и литий-полимерной батареей емкостью 13,8 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч, а его запас хода составляет около 200 км.

[ + – ] Кабриолет способен развить 100 км/ч Фото: autoevolution.com

Новый FreZe Froggy EV Beachstar планируют продавать за 19 999 евро, а основными клиентами называют гостиницы на курортах, службы проката и каршеринга. Оснащение электрокара включает кондиционер, парктроник и камеру заднего вида.

Примечательно, что у Wuling также появится версия в кузове кабриолет, причем она обещает быть гораздо дешевле – примерно от $6000.

Также Фокус писал, что у Wuling HongGuang Mini EV появится оригинальная ретро-версия в стиле 50-х годов.