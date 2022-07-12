У Латвії презентували оригінальний електричний кабріолет за 20 тисяч євро (фото)

FreZe Froggy EV Beachstar — двомісний пляжний кабріолет від компанії Dartz. Він оснащений скромним 27-сильним двигуном, а його запас ходу досягає 200 км.

Латвійська компанія Dartz відома найдорожчими позашляховиками у світі, але також випускає й недорогі електрокари під брендом FreZe. Наразі його лінійку поповнив екстравагантний кабріолет Froggy EV Beachstar. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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Новий FreZe Froggy EV Beachstar створили до 30-річчя першої моделі Dartz — тюнінгованого Volkswagen Beetle, названого Froggy. Електрокар позиціонують як пляжний автомобіль для двох.

[ + – ] Довжина автомобіля — всього 2,9 м Фото: autoevolution.com

Як і всі моделі FreZe, кабріолет збудований на базі масового Wuling HongGuang Mini EV від General Motors. Йому зрізали дах і скло, а ззаду з'явилася кришка багажника з двома обтічниками. Електромобіль довжиною всього 2,9 м виділяється завдяки яскравим кольорам кузова та внутрішнього оздоблення.

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Силова установка Wuling залишилася без змін. Кабріолет оснащений скромним 27-сильним електромотором і літій-полімерною батареєю ємністю 13,8 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год, а запас ходу становить близько 200 км.

[ + – ] Кабріолет здатний розвинути 100 км/год Фото: autoevolution.com

Новий FreZe Froggy EV Beachstar планують продавати за 19 999 євро, а основними клієнтами називають готелі на курортах, служби прокату й каршерингу. Оснащення електрокара включає кондиціонер, парктронік і камеру заднього виду.

Примітно, що у Wuling також з'явиться версія в кузові кабріолет, причому вона обіцяє бути набагато дешевшою — приблизно від $6000.

Також Фокус писав, що у Wuling HongGuang Mini EV з'явиться оригінальна ретро-версія в стилі 50-х років.