У Латвії презентували оригінальний електричний кабріолет за 20 тисяч євро (фото)
FreZe Froggy EV Beachstar — двомісний пляжний кабріолет від компанії Dartz. Він оснащений скромним 27-сильним двигуном, а його запас ходу досягає 200 км.
Латвійська компанія Dartz відома найдорожчими позашляховиками у світі, але також випускає й недорогі електрокари під брендом FreZe. Наразі його лінійку поповнив екстравагантний кабріолет Froggy EV Beachstar. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Новий FreZe Froggy EV Beachstar створили до 30-річчя першої моделі Dartz — тюнінгованого Volkswagen Beetle, названого Froggy. Електрокар позиціонують як пляжний автомобіль для двох.
Як і всі моделі FreZe, кабріолет збудований на базі масового Wuling HongGuang Mini EV від General Motors. Йому зрізали дах і скло, а ззаду з'явилася кришка багажника з двома обтічниками. Електромобіль довжиною всього 2,9 м виділяється завдяки яскравим кольорам кузова та внутрішнього оздоблення.Важливо
Силова установка Wuling залишилася без змін. Кабріолет оснащений скромним 27-сильним електромотором і літій-полімерною батареєю ємністю 13,8 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год, а запас ходу становить близько 200 км.
Новий FreZe Froggy EV Beachstar планують продавати за 19 999 євро, а основними клієнтами називають готелі на курортах, служби прокату й каршерингу. Оснащення електрокара включає кондиціонер, парктронік і камеру заднього виду.
Примітно, що у Wuling також з'явиться версія в кузові кабріолет, причому вона обіцяє бути набагато дешевшою — приблизно від $6000.
Також Фокус писав, що у Wuling HongGuang Mini EV з'явиться оригінальна ретро-версія в стилі 50-х років.