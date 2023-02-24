Цена $10 000 и матрас в салоне: General Motors показали оригинальный электрокар (фото)
Новый Wuling Bingo предложат в двух модификациях, а топовая модель сможет проехать 333 км без подзарядки. Для хэтчбека готовят серию интересных аксессуаров.
Новый Wuling Bingo официально представлен. Бюджетный электрокар покажут публике в апреле на автошоу в Шанхае, а вскоре после этого он поступит в продажу по цене от 70 000 до 100 000 юаней ($10 000 – 14 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Wuling Bingo разработан специалистами General Motors, ведь марка принадлежит этому концерну. Вполне возможно, что модель будут продавать за пределами Китая, ведь другие электрокары Wuling уже экспортируют.
Wuling Bingo 2023 – четырехместный хэтчбек В-класса с элегантным дизайном. У него плавные обводы кузова и большие овальные фары и фонари.
Размеры Wuling Bingo 2023:
- Длина – 3950 мм
- Ширина – 1708 мм
- Высота – 1580 мм
- Колесная база – 2560 мм
- Масса – 990 кг
В салоне два больших современных дисплея сочетаются с элементами ретро-стиля вроде хромированных воздухозаборников. Заявлено, что объем багажника со сложенными задними креслами составляет 790 л.
Для Wuling Bingo предложат огромное количество аксессуаров. За доплату можно будет заказать органайзер в багажник, съемный фонарь, портативное радио, набор посуды для пикника и даже надувной двуспальный матрас в салон.
Электрокар Wuling Bingo будет доступен в двух версиях. Базовый 41-сильный хэтчбек получит батарею на 17,3 кВт∙ч и сможет проезжать 203 км без подзарядки. В топовом 68-сильном варианте установлена батарея емкостью 31,9 кВт∙ч, а запас хода составляет 333 км. Максимальная скорость ограничена на 100 км/ч во всех Bingo.
Ранее Фокус сообщал, что дешевый электромобиль Wuling разошелся миллионным тиражом.
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