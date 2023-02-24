Цена $10 000 и матрас в салоне: General Motors показали оригинальный электрокар (фото)

Новый Wuling Bingo предложат в двух модификациях, а топовая модель сможет проехать 333 км без подзарядки. Для хэтчбека готовят серию интересных аксессуаров.

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Новый Wuling Bingo официально представлен. Бюджетный электрокар покажут публике в апреле на автошоу в Шанхае, а вскоре после этого он поступит в продажу по цене от 70 000 до 100 000 юаней ($10 000 – 14 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Модель предложат в версиях мощностью 41 и 68 л. с. Фото: General Motors

Электромобиль Wuling Bingo разработан специалистами General Motors, ведь марка принадлежит этому концерну. Вполне возможно, что модель будут продавать за пределами Китая, ведь другие электрокары Wuling уже экспортируют.

[ + – ] На передней панели установили два дисплея Фото: General Motors

Wuling Bingo 2023 – четырехместный хэтчбек В-класса с элегантным дизайном. У него плавные обводы кузова и большие овальные фары и фонари.

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Размеры Wuling Bingo 2023:

Длина – 3950 мм

Ширина – 1708 мм

Высота – 1580 мм

Колесная база – 2560 мм

Масса – 990 кг

[ + – ] Салон рассчитан на четырех человек Фото: General Motors

В салоне два больших современных дисплея сочетаются с элементами ретро-стиля вроде хромированных воздухозаборников. Заявлено, что объем багажника со сложенными задними креслами составляет 790 л.

[ + – ] В списке опций появится надувной матрас Фото: General Motors

Для Wuling Bingo предложат огромное количество аксессуаров. За доплату можно будет заказать органайзер в багажник, съемный фонарь, портативное радио, набор посуды для пикника и даже надувной двуспальный матрас в салон.

[ + – ] Для Wuling Bingo предлагают целый набор оригинальных аксессуаров Фото: General Motors

Электрокар Wuling Bingo будет доступен в двух версиях. Базовый 41-сильный хэтчбек получит батарею на 17,3 кВт∙ч и сможет проезжать 203 км без подзарядки. В топовом 68-сильном варианте установлена батарея емкостью 31,9 кВт∙ч, а запас хода составляет 333 км. Максимальная скорость ограничена на 100 км/ч во всех Bingo.

Ранее Фокус сообщал, что дешевый электромобиль Wuling разошелся миллионным тиражом.

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