General Motors презентовали недорогой премиальный кроссовер с элегантным дизайном (фото)

Кроссовер Buick Encore GX изменился внешне и стал изящнее на вид, а в его салоне появились два больших дисплея. Линейку модели пополнила топовая роскошная версия Avenir.

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В США презентован новый Buick Encore GX. Премиальный компактный кроссовер прошел фейслифтинг и подешевел – поступит в продажу с весны по цене от 26 895 долларов. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

[ + – ] Кроссовер предложен с бензиновыми турбомоторами на 137 и 155 л. с. Фото: General Motors

Дизайн Buick Encore GX 2023 стал элегантнее и выдержан в духе моделей Envista и Electra E5. У авто полностью новая передняя часть с широкой хромированной решеткой радиатора и тоненькими светодиодными фарами.

[ + – ] На передней панели установлены два дисплея Фото: General Motors

Салон Buick Encore GX также серьезно изменился. У кроссовера полностью новая центральная панель с двумя большими дисплеями – виртуальной панелью приборов и тачскрином мультимедиа.

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Линейку пополнил топовый роскошный вариант Avenir стоимостью от 33 195 долларов. Он отличается большим количеством хромированных деталей и 19-дюймовыми дисками, а его салон отделан двухцветной кожей. Комплектацию пополнил обогрев руля.

[ + – ] В версии Avenir салон отделан двухцветной кожей Фото: General Motors

Кроссовер Buick Encore GX предложен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 л (137 л. с.) и 1,3 л (155 л. с.). В первом случае предусмотрен бесступенчатый вариатор, во втором – 9-ступенчатый автомат. Привод может быть передним или полным.

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