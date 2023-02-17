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General Motors презентовали недорогой премиальный кроссовер с элегантным дизайном (фото)

Buick Encore GX, Buick Encore, новый Buick Encore, кроссовер Buick Encore, Buick Encore GX 2023
Фото: General Motors | Передняя часть Buick Encore GX изменилась и стала элегантнее

Кроссовер Buick Encore GX изменился внешне и стал изящнее на вид, а в его салоне появились два больших дисплея. Линейку модели пополнила топовая роскошная версия Avenir.

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В США презентован новый Buick Encore GX. Премиальный компактный кроссовер прошел фейслифтинг и подешевел – поступит в продажу с весны по цене от 26 895 долларов. Об этом сообщает официальный сайт концерна General Motors.

Buick Encore GX, Buick Encore, новый Buick Encore, кроссовер Buick Encore, Buick Encore GX 2023 Fullscreen
Кроссовер предложен с бензиновыми турбомоторами на 137 и 155 л. с.
Фото: General Motors

Дизайн Buick Encore GX 2023 стал элегантнее и выдержан в духе моделей Envista и Electra E5. У авто полностью новая передняя часть с широкой хромированной решеткой радиатора и тоненькими светодиодными фарами.

Buick Encore GX, Buick Encore, новый Buick Encore, кроссовер Buick Encore, Buick Encore GX 2023 Fullscreen
На передней панели установлены два дисплея
Фото: General Motors

Салон Buick Encore GX также серьезно изменился. У кроссовера полностью новая центральная панель с двумя большими дисплеями – виртуальной панелью приборов и тачскрином мультимедиа.

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Линейку пополнил топовый роскошный вариант Avenir стоимостью от 33 195 долларов. Он отличается большим количеством хромированных деталей и 19-дюймовыми дисками, а его салон отделан двухцветной кожей. Комплектацию пополнил обогрев руля.

Buick Encore GX, Buick Encore, новый Buick Encore, кроссовер Buick Encore, Buick Encore GX 2023 Fullscreen
В версии Avenir салон отделан двухцветной кожей
Фото: General Motors

Кроссовер Buick Encore GX предложен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 л (137 л. с.) и 1,3 л (155 л. с.). В первом случае предусмотрен бесступенчатый вариатор, во втором – 9-ступенчатый автомат. Привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors показали доступного электрического конкурента Suzuki Jimny.

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