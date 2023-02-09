Chevrolet представили стильный компактный кроссовер за $20 000 (фото)
У Chevrolet TrailBlazer 2024 более выразительный дизайн и полностью новый салон. Кроссовер доступен с передним или полным приводом с моторами мощностью 137 и 155 л. с.
На автошоу в Чикаго дебютировал новый Chevrolet TrailBlazer. Компактный кроссовер прошел фейслифтинг и поступит в продажу с лета как модель 2024 года по цене от 20 000 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.
Chevrolet TrailBlazer 2024 стал выразительнее на вид благодаря новой передней части с увеличенной решеткой радиатора и тоненькими диодными фарами. Дизайн отличается, в зависимости от версии: так, во внедорожном варианте Activ больше хромированных деталей, а в спортивном RS – черных глянцевых. Кроме того, в RS установлены 19-дюймовые колеса.
В салоне полностью переделана передняя панель – на ней теперь два больших дисплея виртуальной панели приборов и мультимедиа. Также заменены ряд кнопок, а центральная панель теперь повернута к водителю.
Базовая комплектация Chevrolet TrailBlazer пополнилась бесключевым доступом и камерой заднего вида, а среди опций теперь есть адаптивный круиз-контроль.
Новый Chevrolet TrailBlazer предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 л (137 л. с.) и 1,3 л (155 л. с.). Переднеприводные версии оснащают вариатором, а полноприводные – 9 ступенчатым автоматом.
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