Chevrolet представили стильный компактный кроссовер за $20 000 (фото)

У Chevrolet TrailBlazer 2024 более выразительный дизайн и полностью новый салон. Кроссовер доступен с передним или полным приводом с моторами мощностью 137 и 155 л. с.

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На автошоу в Чикаго дебютировал новый Chevrolet TrailBlazer. Компактный кроссовер прошел фейслифтинг и поступит в продажу с лета как модель 2024 года по цене от 20 000 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.

[ + – ] Кроссовер доступен с передним и полным приводом Фото: General Motors

Chevrolet TrailBlazer 2024 стал выразительнее на вид благодаря новой передней части с увеличенной решеткой радиатора и тоненькими диодными фарами. Дизайн отличается, в зависимости от версии: так, во внедорожном варианте Activ больше хромированных деталей, а в спортивном RS – черных глянцевых. Кроме того, в RS установлены 19-дюймовые колеса.

[ + – ] Chevrolet TrailBlazer RS узнается по отсутствию хрома и 19-дюймовым дискам Фото: General Motors

В салоне полностью переделана передняя панель – на ней теперь два больших дисплея виртуальной панели приборов и мультимедиа. Также заменены ряд кнопок, а центральная панель теперь повернута к водителю.

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Базовая комплектация Chevrolet TrailBlazer пополнилась бесключевым доступом и камерой заднего вида, а среди опций теперь есть адаптивный круиз-контроль.

[ + – ] На передней панели установлены два больших дисплея Фото: General Motors

Новый Chevrolet TrailBlazer предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 л (137 л. с.) и 1,3 л (155 л. с.). Переднеприводные версии оснащают вариатором, а полноприводные – 9 ступенчатым автоматом.

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