Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Chevrolet представили стильный компактный кроссовер за $20 000 (фото)

Chevrolet TrailBlazer 2024, Chevrolet TrailBlazer, новый Chevrolet TrailBlazer, кроссовер Chevrolet
Фото: General Motors | У Chevrolet TrailBlazer 2024 изменена передняя часть

У Chevrolet TrailBlazer 2024 более выразительный дизайн и полностью новый салон. Кроссовер доступен с передним или полным приводом с моторами мощностью 137 и 155 л. с.

Related video

На автошоу в Чикаго дебютировал новый Chevrolet TrailBlazer. Компактный кроссовер прошел фейслифтинг и поступит в продажу с лета как модель 2024 года по цене от 20 000 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте концерна General Motors.

Chevrolet TrailBlazer 2024, Chevrolet TrailBlazer, новый Chevrolet TrailBlazer, кроссовер Chevrolet Fullscreen
Кроссовер доступен с передним и полным приводом
Фото: General Motors

Chevrolet TrailBlazer 2024 стал выразительнее на вид благодаря новой передней части с увеличенной решеткой радиатора и тоненькими диодными фарами. Дизайн отличается, в зависимости от версии: так, во внедорожном варианте Activ больше хромированных деталей, а в спортивном RS – черных глянцевых. Кроме того, в RS установлены 19-дюймовые колеса.

Chevrolet TrailBlazer 2024, Chevrolet TrailBlazer, новый Chevrolet TrailBlazer, кроссовер Chevrolet Fullscreen
Chevrolet TrailBlazer RS узнается по отсутствию хрома и 19-дюймовым дискам
Фото: General Motors

В салоне полностью переделана передняя панель – на ней теперь два больших дисплея виртуальной панели приборов и мультимедиа. Также заменены ряд кнопок, а центральная панель теперь повернута к водителю.

Важно
Первый электромобиль Jeep поступил в производство: он должен появиться в Украине (фото)
Первый электромобиль Jeep поступил в производство: он должен появиться в Украине (фото)

Базовая комплектация Chevrolet TrailBlazer пополнилась бесключевым доступом и камерой заднего вида, а среди опций теперь есть адаптивный круиз-контроль.

Chevrolet TrailBlazer 2024, Chevrolet TrailBlazer, новый Chevrolet TrailBlazer, кроссовер Chevrolet Fullscreen
На передней панели установлены два больших дисплея
Фото: General Motors

Новый Chevrolet TrailBlazer предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2 л (137 л. с.) и 1,3 л (155 л. с.). Переднеприводные версии оснащают вариатором, а полноприводные – 9 ступенчатым автоматом.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors запустили в производство новый электровнедорожник Hummer.

Также мы писали, что самый дешевый электрокар от General Motors разошелся миллионным тиражом.