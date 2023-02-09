Chevrolet представили стильний компактний кросовер за $20 000 (фото)

У Chevrolet TrailBlazer 2024 виразніший дизайн і повністю новий салон. Кросовер доступний з переднім або повним приводом з двигунами потужністю 137 і 155 к. с.

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На автошоу у Чикаго дебютував новий Chevrolet TrailBlazer. Компактний кросовер пройшов фейсліфтинг і надійде у продаж із літа як модель 2024 року за ціною від 20 000 доларів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті концерну General Motors.

[ + – ] Кросовер доступний з переднім та повним приводом Фото: General Motors

Chevrolet TrailBlazer 2024 став виразнішим на вигляд завдяки новій передній частині зі збільшеною решіткою радіатора та тоненькими діодними фарами. Дизайн відрізняється залежно від версії: так, у позашляховому варіанті Activ більше хромованих деталей, а у спортивному RS – чорних глянцевих. Крім того, RS встановлені 19-дюймові колеса.

[ + – ] Chevrolet TrailBlazer RS впізнається за відсутністю хрому та 19-дюймовим дискам Фото: General Motors

У салоні повністю перероблена передня панель – на ній тепер два великі дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедіа. Також замінено низку кнопок, а центральна панель тепер повернена до водія.

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Базова комплектація Chevrolet TrailBlazer поповнилася безключовим доступом та камерою заднього виду, а серед опцій тепер є адаптивний круїз-контроль.

[ + – ] На передній панелі встановлено два великі дисплеї Фото: General Motors

Новий Chevrolet TrailBlazer пропонують з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,2 л (137 к. с.) та 1,3 л (155 к. с.). Передньопривідні версії оснащують варіатором, а повнопривідні — 9 ступінчастим автоматом.

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