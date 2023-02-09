Chevrolet представили стильний компактний кросовер за $20 000 (фото)
У Chevrolet TrailBlazer 2024 виразніший дизайн і повністю новий салон. Кросовер доступний з переднім або повним приводом з двигунами потужністю 137 і 155 к. с.
На автошоу у Чикаго дебютував новий Chevrolet TrailBlazer. Компактний кросовер пройшов фейсліфтинг і надійде у продаж із літа як модель 2024 року за ціною від 20 000 доларів. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті концерну General Motors.
Chevrolet TrailBlazer 2024 став виразнішим на вигляд завдяки новій передній частині зі збільшеною решіткою радіатора та тоненькими діодними фарами. Дизайн відрізняється залежно від версії: так, у позашляховому варіанті Activ більше хромованих деталей, а у спортивному RS – чорних глянцевих. Крім того, RS встановлені 19-дюймові колеса.
У салоні повністю перероблена передня панель – на ній тепер два великі дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедіа. Також замінено низку кнопок, а центральна панель тепер повернена до водія.
Базова комплектація Chevrolet TrailBlazer поповнилася безключовим доступом та камерою заднього виду, а серед опцій тепер є адаптивний круїз-контроль.
Новий Chevrolet TrailBlazer пропонують з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,2 л (137 к. с.) та 1,3 л (155 к. с.). Передньопривідні версії оснащують варіатором, а повнопривідні — 9 ступінчастим автоматом.
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