Понад 800 сил та їзда боком: у виробництво надійшов новий електропозашляховик Hummer (фото)

Електромобіль GMC Hummer EV SUV у топовій версії розганяється до 100 км/год за 3,5 с. Запас ходу позашляховика перевищує 480 км.

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Лінійку електромобілів Hummer розширила нова модель. До пікапу GMC Hummer EV приєднався позашляховик EV SUV — його виробництво почалося на підприємстві в Детройті. Про це повідомляє офіційний сайт General Motors.

[ + – ] Перший серійний GMC Hummer EV SUV продали на аукціоні за 500 000 доларів Фото: General Motors

Перший GMC Hummer EV SUV продали на аукціоні Barrett-Jackson за 500 000 доларів, а отримані кошти направили на благодійність. Наступні авто продають за ціною від 799 995 до 105 595 доларів.

[ + – ] Позашляховик відрізняється агресивним дизайном Фото: General Motors

Новий GMC Hummer EV SUV побудований на платформі пікапа і схожий за дизайном. Передня частина двох авто повністю однакова — з високим капотом, масивним бампером, хромованою решіткою радіатора та розширеними крилами. Водночас позашляховик компактніший за пікап — 4999 мм у довжину при колісній базі 3218 мм.

[ + – ] Модель запропонована у версіях на 625 та 830 к. с. Фото: General Motors

Електромобіль Hummer запропонований у повнопривідних двомоторних модифікаціях потужністю 625 та 830 к. с., а ось 1000-сильної версії, як у пікапа, не буде. Топовий варіант розганяється до 100 км/год за 3,5 с.

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Запас ходу GMC Hummer EV SUV перевищує 480 км. Електрокар підтримує швидку 800-вольтну зарядку потужністю до 300 кВт.

[ + – ] Ціна електрокара стартує з 80 000 доларів Фото: General Motors

Позашляховик Hummer отримав пневмопідвіску з кліренсом, що змінюється, і керовані задні колеса, що дозволяють їздити боком.

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