Китайці представили брутальний позашляховик із величезним дизельним двигуном (фото)

Dongfeng Warrior M20 випускатимуть у кількох варіантах кузова. Позашляховик запропонують із величезним 6,7-літровим дизельним двигуном.

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У Китаї показали новий агресивний позашляховик Dongfeng Warrior M20. Він оснащується величезним 6,7-літровим дизельним двигуном. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Dongfeng Motor Corporation виготовляє цілу лінійку позашляховиків під брендом Warrior. M20 побудований на рамному шасі та займе середнє місце у модельному ряду.

Warrior M20 отримає кілька типів кузова — дводверний пікап, а також позашляховик із коротким і довгим шасі. Крім цього, на базі моделі будуть вироблятися і пожежні машини.

[ + – ] Dongfeng Warrior M20 також буде доступний у вигляді дводверного пікапа Фото: CarNewsChina

Dongfeng Warrior M20 отримав брутальний дизайн із подвійною передньою оптикою. Зверху розташовані ходові вогні, а нижче — фари.

[ + – ] Позашляховик до заводу буде підготовлений до суворого бездоріжжя Фото: CarNewsChina

Позашляховик виглядає агресивно завдяки широким колісним аркам, чорному облицюванням дверей, закритій лебідці, драбині, ходовим вогням на дверях і великому багажнику на даху. Великі позашляхові шини з чорними дисками лише додають брутальності.

[ + – ] Позаду Dongfeng Warrior M20 встановлено повнорозмірне запасне колесо Фото: CarNewsChina

Інтер'єр новинки хоч і сучасний, але без надмірностей. По центру розташований сенсорний дисплей, а під ним знаходяться елементи керування автомобілем, зокрема важіль перемикання КПП.

[ + – ] Dongfeng Warrior M20 має зручний інтер'єр із багатьма місцями для зберігання Фото: CarNewsChina [ + – ] Dongfeng Warrior M20 отримає семимісцевий салон Фото: CarNewsChina

Warrior M20 оснащений 6,7-літровим рядним шестициліндровим дизельним двигуном Dongfeng-Cummins D6.7NS6B320. Він видає потужність 320 к. с. і 1 200 Нм крутного моменту, який доступний вже з 1 200 об/хв. Силовий агрегат працює в парі із 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач із повним приводом. Позашляховик здатний розганятися до 140 км/год.

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Ціни та докладні характеристики моделі поки не розкрили. Вона має вийти на китайський ринок уже в 2023 році.

Раніше Фокус повідомив, що Dongfeng випускатиме в Китаї клон Hummer H1.