Китайцы представили брутальный внедорожник с огромным дизельным двигателем (фото)

Dongfeng Warrior M20 будут выпускать в нескольких вариантах кузова. Внедорожник предложат с огромным 6,7-литровым дизельным двигателем.

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В Китае показали новый брутальный внедорожник Dongfeng Warrior M20. Он оснащается огромным 6,7-литровым дизельным двигателем. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Dongfeng Motor Corporation выпускает целую линейку внедорожников под брендом Warrior. M20 построен на рамном шасси и займет среднее место в модельном ряду.

Warrior M20 получит несколько типов кузова — двухдверный пикап, а также внедорожник с коротким и длинным шасси. Помимо этого на базе модели будут производиться и пожарные машины.

[ + – ] Dongfeng Warrior M20 также будет доступен в виде двухдверного пикапа Фото: CarNewsChina

Dongfeng Warrior M20 получил брутальный дизайн с двойной передней оптикой. Сверху расположены ходовые огни, а ниже — фары.

[ + – ] Внедорожник к завода будет подготовлен к суровому бездорожью Фото: CarNewsChina

Внедорожник выглядит агрессивно благодаря широким колесным аркам, черной облицовке дверей, закрытой лебедке, лестнице, ходовым огням на дверях и большому багажнику на крыше. Большие внедорожные шины с черными дисками только прибавляют брутальности.

[ + – ] Сзади Dongfeng Warrior M20 установлено полноразмерное запасное колесо Фото: CarNewsChina

Интерьер новинки хоть и современный, но без излишеств. По центру расположен сенсорный дисплей, а под ним находятся элементы управления автомобилем, в том числе рычаг переключения КПП.

[ + – ] Dongfeng Warrior M20 имеет удобный интерьер с множеством мест для хранения Фото: CarNewsChina [ + – ] Dongfeng Warrior M20 получит семиместный салон Фото: CarNewsChina

Warrior M20 оснащен 6,7-литровым рядным шестицилиндровым дизельным двигателем Dongfeng-Cummins D6.7NS6B320. Он выдает мощность 320 л.с. и 1200 Нм крутящего момента, который доступен уже с 1200 об/мин. Силовой агрегат работает в паре с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с полным приводом. Внедорожник способен разгоняться до 140 км/ч.

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Цены и подробные характеристики модели пока не раскрыли. Она должна выйти на китайский рынок уже в 2023 году.

Ранее Фокус сообщил, что Dongfeng будет выпускать в Китае клон Hummer H1.