Свыше 800 сил и езда боком: в производство поступил новый электровнедорожник Hummer (фото)
Электромобиль GMC Hummer EV SUV в топовой версии разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с. Запас хода внедорожника превышает 480 км.
Линейку электромобилей Hummer расширила новая модель. К пикапу GMC Hummer EV присоединился внедорожник EV SUV – его производство стартовало на предприятии в Детройте. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.
Первый GMC Hummer EV SUV продали на аукционе Barrett-Jackson за 500 000 долларов, а вырученные средства направили на благотворительность. Последующие авто продают по цене от 79 9995 до 105 595 долларов.
Новый GMC Hummer EV SUV построен на платформе пикапа и схож с ним по дизайну. Передняя часть двух авто полностью одинаковая – с высоким капотом, массированным бампером, хромированной решеткой радиатора и расширенными крыльями. В то же время, внедорожник компактнее пикапа – 4999 мм в длину при колесной базе в 3218 мм.
Электромобиль Hummer предложен в полноприводных двухмоторных модификациях мощностью 625 и 830 л. с., а вот 1000-сильной версии, как у пикапа, не будет. Топовый вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с.Важно
Запас хода GMC Hummer EV SUV превышает 480 км. Электрокар поддерживает быструю 800-вольтную зарядку мощностью до 300 кВт.
Внедорожник Hummer получил пневмоподвеску с изменяемым клиренсом и управляемые задние колеса, позволяющие ездить боком.
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