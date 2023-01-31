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Авто

Свыше 800 сил и езда боком: в производство поступил новый электровнедорожник Hummer (фото)

Электрокар Хаммер, электромобиль Хаммер, GMC Hummer EV, Новый GMC Hummer EV SUV, GMC Hummer EV SUV
Фото: General Motors | Электрический Hummer выпускают в Детройте

Электромобиль GMC Hummer EV SUV в топовой версии разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с. Запас хода внедорожника превышает 480 км.

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Линейку электромобилей Hummer расширила новая модель. К пикапу GMC Hummer EV присоединился внедорожник EV SUV – его производство стартовало на предприятии в Детройте. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.

Электрокар Хаммер, электромобиль Хаммер, GMC Hummer EV, Новый GMC Hummer EV SUV, GMC Hummer EV SUV Fullscreen
Первый серийный GMC Hummer EV SUV продали на аукционе за 500 000 долларов
Фото: General Motors

Первый GMC Hummer EV SUV продали на аукционе Barrett-Jackson за 500 000 долларов, а вырученные средства направили на благотворительность. Последующие авто продают по цене от 79 9995 до 105 595 долларов.

Электрокар Хаммер, электромобиль Хаммер, GMC Hummer EV, Новый GMC Hummer EV SUV, GMC Hummer EV SUV Fullscreen
Внедорожник отличается брутальным дизайном
Фото: General Motors

Новый GMC Hummer EV SUV построен на платформе пикапа и схож с ним по дизайну. Передняя часть двух авто полностью одинаковая – с высоким капотом, массированным бампером, хромированной решеткой радиатора и расширенными крыльями. В то же время, внедорожник компактнее пикапа – 4999 мм в длину при колесной базе в 3218 мм.

Электрокар Хаммер, электромобиль Хаммер, GMC Hummer EV, Новый GMC Hummer EV SUV, GMC Hummer EV SUV Fullscreen
Модель предложена в версиях на 625 и 830 л. с.
Фото: General Motors

Электромобиль Hummer предложен в полноприводных двухмоторных модификациях мощностью 625 и 830 л. с., а вот 1000-сильной версии, как у пикапа, не будет. Топовый вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с.

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Запас хода GMC Hummer EV SUV превышает 480 км. Электрокар поддерживает быструю 800-вольтную зарядку мощностью до 300 кВт.

Электрокар Хаммер, электромобиль Хаммер, GMC Hummer EV, Новый GMC Hummer EV SUV, GMC Hummer EV SUV Fullscreen
Цена электрокара стартует с 80 000 долларов
Фото: General Motors

Внедорожник Hummer получил пневмоподвеску с изменяемым клиренсом и управляемые задние колеса, позволяющие ездить боком.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors готовят яркого конкурента Ford Bronco и Jeep Wrangler.

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