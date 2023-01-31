Свыше 800 сил и езда боком: в производство поступил новый электровнедорожник Hummer (фото)

Электромобиль GMC Hummer EV SUV в топовой версии разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с. Запас хода внедорожника превышает 480 км.

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Линейку электромобилей Hummer расширила новая модель. К пикапу GMC Hummer EV присоединился внедорожник EV SUV – его производство стартовало на предприятии в Детройте. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.

[ + – ] Первый серийный GMC Hummer EV SUV продали на аукционе за 500 000 долларов Фото: General Motors

Первый GMC Hummer EV SUV продали на аукционе Barrett-Jackson за 500 000 долларов, а вырученные средства направили на благотворительность. Последующие авто продают по цене от 79 9995 до 105 595 долларов.

[ + – ] Внедорожник отличается брутальным дизайном Фото: General Motors

Новый GMC Hummer EV SUV построен на платформе пикапа и схож с ним по дизайну. Передняя часть двух авто полностью одинаковая – с высоким капотом, массированным бампером, хромированной решеткой радиатора и расширенными крыльями. В то же время, внедорожник компактнее пикапа – 4999 мм в длину при колесной базе в 3218 мм.

[ + – ] Модель предложена в версиях на 625 и 830 л. с. Фото: General Motors

Электромобиль Hummer предложен в полноприводных двухмоторных модификациях мощностью 625 и 830 л. с., а вот 1000-сильной версии, как у пикапа, не будет. Топовый вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с.

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Запас хода GMC Hummer EV SUV превышает 480 км. Электрокар поддерживает быструю 800-вольтную зарядку мощностью до 300 кВт.

[ + – ] Цена электрокара стартует с 80 000 долларов Фото: General Motors

Внедорожник Hummer получил пневмоподвеску с изменяемым клиренсом и управляемые задние колеса, позволяющие ездить боком.

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