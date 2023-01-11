Chevrolet готовят яркого конкурента Jeep Wrangler и Ford Bronco (фото)

Новый внедорожник Chevrolet отличается брутальным рубленным дизайном. На рендере показали короткую двухдверную модель, но не исключено, что появится и удлиненный четырехдверный вариант.

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Chevrolet начали разработку нового экстремального внедорожника. Первый рендер будущей модели опубликовали на официальной странице General Motors в Instagram.

Новый Chevrolet отличается агрессивным граненым дизайном. У него высокий капот, серьезно расширенные крылья и малая площадь остекления. Фирменная решетка радиатора сочетается с двухэтажной диодной оптикой.

Примечательно, что внедорожник Chevrolet двухдверным. Подобные короткие версии есть и у главных конкурентов будущей модели Jeep Wrangler и Ford Bronco. Не исключено, что в линейке будет и удлиненная четырехдверная модификация.

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Пока подробностей про будущую модель немного. Не исключено, что она будет электромобилем или, по крайней мере, получит электрическую версию. В General Motors сейчас делают ставку на электрокары.

Следует отметить, что клиенты Chevrolet давно просят аналог Jeep Wrangler и Ford Bronco. Ранее эту нишу занимал Chevrolet Blazer, однако теперь он стал городским кроссовером.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors и MG совместно разработали большой семейный кроссовер за 17 000 долларов.