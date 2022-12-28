В Азербайджане и Казахстане наладят выпуск преемника Chevrolet Lacetti (фото)

Новый Chevrolet Onix уже производят в Узбекистане. Бюджетный седан имеет шансы появиться на украинском рынке.

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Узбекский автопроизводитель UzAuto Motors подписал соглашение о сотрудничестве с казахской компанией Allur и азербайджанским предприятием "АзерМаш". Совместно они будут выпускать в трех странах новый Chevrolet Onix. Об этом сообщает сайт Podrobno.uz.

[ + – ] Chevrolet Onix уже выпускают в Узбекистане Фото: General Motors

Проект оценили в 570 миллионов долларов. Уже весной первые седаны Chevrolet Onix должны сойти с конвейера предприятия в Казахстане. Их будут собирать из узбекских машинокомплектов. Позже производство наладят и в Азербайджане.

Новый Chevrolet Onix 2022 уже выпускают на мощностях UzAuto Motors. Модель имеет шансы появиться в Украине, ведь модели узбекской сборки представлены на нашем рынке. Ранее их продавали под брендом Ravon, а теперь — как Chevrolet.

[ + – ] У автомобиля вместительный 469-литровый багажник Фото: General Motors

Новый Chevrolet Onix 2022 — характеристики и подробности преемника Lacetti

Седан Chevrolet Onix разработали в General Motors на смену моделям Lacetti и Cobalt. Он стоит от 9900 до 14 800 долларов. Автомобиль длиной почти 4,5 м отличается обтекаемым дизайном и обладает большим 469-литровым багажником.

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Базовая комплектация Chevrolet Onix 2022 включает кондиционер и ESP, а в топовой версии есть парктроник, климат-контроль, круиз-контроль, люк, контроль "слепых" зон, 8,0-дюймовый дисплей и подогрев всех сидений.

[ + – ] Chevrolet Onix стоит от 9900 долларов Фото: General Motors

Модель оснащают 1,2-литровыми бензиновыми двигателями – 90-сильным атмосферным и 132-сильным с турбонаддувом. На выбор доступны 6-ступенчатые механическая и автоматическая КПП.

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