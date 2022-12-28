В Азербайджані та Казахстані налагодять випуск наступника Chevrolet Lacetti (фото)

Новий Chevrolet Onix вже виробляють в Узбекистані. Бюджетний седан має шанси з'явитись на українському ринку.

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Узбецький автовиробник UzAuto Motors підписав угоду про співпрацю з казахською компанією Allur та азербайджанським підприємством "АзерМаш". Спільно вони випускатимуть у трьох країнах новий Chevrolet Onix. Про це повідомляє сайт Podrobno.uz.

[ + – ] Chevrolet Onix вже випускають в Узбекистані Фото: General Motors

Проєкт оцінили у 570 мільйонів доларів. Вже навесні перші седани Chevrolet Onix мають зійти з конвеєра підприємства у Казахстані. Їх збиратимуть з узбецьких машинокомплектів. Пізніше виробництво налагодять і в Азербайджані.

Новий Chevrolet Onix 2022 вже випускають на потужності UzAuto Motors. Модель має шанси з'явитися в Україні, адже моделі узбецького збирання представлені на нашому ринку. Раніше їх продавали під брендом Ravon, а тепер як Chevrolet.

[ + – ] В автомобіля місткий 469-літровий багажник Фото: General Motors

Новий Chevrolet Onix 2022 — характеристики й подробиці наступника Lacetti

Седан Chevrolet Onix розробили у General Motors на зміну моделям Lacetti та Cobalt. Він коштує від 9 900 до 14 800 доларів. Автомобіль довжиною майже 4,5 м відрізняється обтічним дизайном і має великий 469-літровий багажник.

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Базова комплектація Chevrolet Onix 2022 включає кондиціонер та ESP, а в топовій версії є парктронік, клімат-контроль, круїз-контроль, люк, контроль "сліпих" зон, 8,0-дюймовий дисплей та підігрів усіх сидінь.

[ + – ] Chevrolet Onix коштує від 9 900 доларів Фото: General Motors

Модель оснащують 1,2-літровими бензиновими двигунами – 90-сильним атмосферним та 132-сильним з турбонаддувом. На вибір доступні 6-ступінчаста механічна та автоматична КПП.

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