General Motors презентували недорогий преміальний кросовер із елегантним дизайном (фото)

Кросовер Buick Encore GX змінився зовні і став більш витонченим на вигляд, а в його салоні з'явилися два великі дисплеї. Лінійку моделі поповнила топова розкішна версія Avenir.

Related video

У США презентовано новий Buick Encore GX. Преміальний компактний кросовер пройшов фейсліфтинг і подешевшав – надійде у продаж із весни за ціною від 26 895 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

[ + – ] Кросовер запропонований з бензиновими турбомоторами на 137 та 155 к. с. Фото: General Motors

Дизайн Buick Encore GX 2023 став елегантнішим і витриманий у стилі моделей Envista та Electra E5. У авто повністю нова передня частина з широкою хромованою решіткою радіатора та тоненькими світлодіодними фарами.

[ + – ] На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: General Motors

Салон Buick Encore GX також серйозно змінився. У кросовера повністю нова центральна панель із двома великими дисплеями – віртуальною панеллю приладів і тачскріном мультимедіа.

Важливо

Chevrolet Aveo повертається: подробиці та фото нової бюджетної моделі

Лінійку поповнив топовий розкішний варіант Avenir вартістю від 33195 доларів. Він відрізняється великою кількістю хромованих деталей та 19-дюймовими дисками, а його салон оздоблений двоколірною шкірою. Комплектацію поповнив обігрів керма.

[ + – ] У версії Avenir салон оздоблений двоколірною шкірою. Фото: General Motors

Кросовер Buick Encore GX запропонований з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,2 л (137 к. с.) та 1,3 л (155 к. с.). У першому випадку передбачено безступінчастий варіатор, у другому – 9-ступінчастий автомат. Привід може бути переднім чи повним.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors показали доступного електричного конкурента Suzuki Jimny.

Також ми писали, що американський концерн підготував недорогий кросовер за $20 000.