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General Motors презентували недорогий преміальний кросовер із елегантним дизайном (фото)

Buick Encore GX, Buick Encore, новий Buick Encore, кросовер Buick Encore, Buick Encore GX 2023
Фото: General Motors | Передня частина Buick Encore GX змінилася і стала елегантніше

Кросовер Buick Encore GX змінився зовні і став більш витонченим на вигляд, а в його салоні з'явилися два великі дисплеї. Лінійку моделі поповнила топова розкішна версія Avenir.

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У США презентовано новий Buick Encore GX. Преміальний компактний кросовер пройшов фейсліфтинг і подешевшав – надійде у продаж із весни за ціною від 26 895 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

Buick Encore GX, Buick Encore, новий Buick Encore, кросовер Buick Encore, Buick Encore GX 2023 Fullscreen
Кросовер запропонований з бензиновими турбомоторами на 137 та 155 к. с.
Фото: General Motors

Дизайн Buick Encore GX 2023 став елегантнішим і витриманий у стилі моделей Envista та Electra E5. У авто повністю нова передня частина з широкою хромованою решіткою радіатора та тоненькими світлодіодними фарами.

Buick Encore GX, Buick Encore, новий Buick Encore, кросовер Buick Encore, Buick Encore GX 2023 Fullscreen
На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: General Motors

Салон Buick Encore GX також серйозно змінився. У кросовера повністю нова центральна панель із двома великими дисплеями – віртуальною панеллю приладів і тачскріном мультимедіа.

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Лінійку поповнив топовий розкішний варіант Avenir вартістю від 33195 доларів. Він відрізняється великою кількістю хромованих деталей та 19-дюймовими дисками, а його салон оздоблений двоколірною шкірою. Комплектацію поповнив обігрів керма.

Buick Encore GX, Buick Encore, новий Buick Encore, кросовер Buick Encore, Buick Encore GX 2023 Fullscreen
У версії Avenir салон оздоблений двоколірною шкірою.
Фото: General Motors

Кросовер Buick Encore GX запропонований з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,2 л (137 к. с.) та 1,3 л (155 к. с.). У першому випадку передбачено безступінчастий варіатор, у другому – 9-ступінчастий автомат. Привід може бути переднім чи повним.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors показали доступного електричного конкурента Suzuki Jimny.

Також ми писали, що американський концерн підготував недорогий кросовер за $20 000.