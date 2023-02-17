General Motors презентували недорогий преміальний кросовер із елегантним дизайном (фото)
Кросовер Buick Encore GX змінився зовні і став більш витонченим на вигляд, а в його салоні з'явилися два великі дисплеї. Лінійку моделі поповнила топова розкішна версія Avenir.
У США презентовано новий Buick Encore GX. Преміальний компактний кросовер пройшов фейсліфтинг і подешевшав – надійде у продаж із весни за ціною від 26 895 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.
Дизайн Buick Encore GX 2023 став елегантнішим і витриманий у стилі моделей Envista та Electra E5. У авто повністю нова передня частина з широкою хромованою решіткою радіатора та тоненькими світлодіодними фарами.
Салон Buick Encore GX також серйозно змінився. У кросовера повністю нова центральна панель із двома великими дисплеями – віртуальною панеллю приладів і тачскріном мультимедіа.
Лінійку поповнив топовий розкішний варіант Avenir вартістю від 33195 доларів. Він відрізняється великою кількістю хромованих деталей та 19-дюймовими дисками, а його салон оздоблений двоколірною шкірою. Комплектацію поповнив обігрів керма.
Кросовер Buick Encore GX запропонований з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,2 л (137 к. с.) та 1,3 л (155 к. с.). У першому випадку передбачено безступінчастий варіатор, у другому – 9-ступінчастий автомат. Привід може бути переднім чи повним.
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