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Chevrolet Aveo повертається: подробиці та фото нової бюджетної моделі

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Фото: General Motors | Chevrolet Aveo випускатимуть у Китаї

Новий Chevrolet Aveo став соліднішим на вигляд, а його комплектацію суттєво розширили. Седан та хетчбек оснащують 1,5-літровою бензиновою четвіркою.

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У Мексиці відбулася презентація Chevrolet Aveo четвертого покоління. Відроджена модель надійде у продаж найближчим часом. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті General Motors.

Chevrolet Aveo 2023, Chevrolet Aveo, новий Chevrolet Aveo, Chevrolet Aveo, новий Chevrolet Aveo Fullscreen
Дизайн Chevrolet Aveo став соліднішим
Фото: General Motors

Новий Chevrolet Aveo розроблявся у китайському підрозділі General Motors Wuling. Саме у цій країні стартує виробництво бюджетної моделі. На першому етапі продажі стартують в Азії та Америці, причому у Китаї авто будуть продавати як Wuling.

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Разом із хетчбеком презентували седан
Фото: General Motors

Раніше вже було розсекречено хетчбек Chevrolet Aveo, а тепер представили і седан. Дизайн авто став суворішим і соліднішим – з широкою решіткою радіатора, вигнутою віконною лінією, довгастими фарами та ліхтарями.

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У салоні з'явився 8,0-дюймовий тачскрін
Фото: General Motors
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У салоні Chevrolet Aveo 2023 покращена обробка – тканина стала якіснішою, а перемикачі на центральній панелі покриті лакованим пластиком. Базова комплектація розширена і тепер включає 8-дюймовий сенсорний дисплей, камеру заднього виду, парктронік та 6 подушок безпеки.

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Комплектація Chevrolet Aveo розширена
Фото: General Motors

Спочатку всі Chevrolet Aveo 2023 будуть оснащувати 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 99 к. с. Запропонують версії з 6-ступінчастою механічною КПП та варіатором.

Раніше Фокус розповідав, що Chevrolet презентували молодіжний кросовер TrailBlazer за 20 000 доларів.