Chevrolet Aveo повертається: подробиці та фото нової бюджетної моделі

Новий Chevrolet Aveo став соліднішим на вигляд, а його комплектацію суттєво розширили. Седан та хетчбек оснащують 1,5-літровою бензиновою четвіркою.

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У Мексиці відбулася презентація Chevrolet Aveo четвертого покоління. Відроджена модель надійде у продаж найближчим часом. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті General Motors.

[ + – ] Дизайн Chevrolet Aveo став соліднішим Фото: General Motors

Новий Chevrolet Aveo розроблявся у китайському підрозділі General Motors Wuling. Саме у цій країні стартує виробництво бюджетної моделі. На першому етапі продажі стартують в Азії та Америці, причому у Китаї авто будуть продавати як Wuling.

[ + – ] Разом із хетчбеком презентували седан Фото: General Motors

Раніше вже було розсекречено хетчбек Chevrolet Aveo, а тепер представили і седан. Дизайн авто став суворішим і соліднішим – з широкою решіткою радіатора, вигнутою віконною лінією, довгастими фарами та ліхтарями.

[ + – ] У салоні з'явився 8,0-дюймовий тачскрін Фото: General Motors

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У салоні Chevrolet Aveo 2023 покращена обробка – тканина стала якіснішою, а перемикачі на центральній панелі покриті лакованим пластиком. Базова комплектація розширена і тепер включає 8-дюймовий сенсорний дисплей, камеру заднього виду, парктронік та 6 подушок безпеки.

[ + – ] Комплектація Chevrolet Aveo розширена Фото: General Motors

Спочатку всі Chevrolet Aveo 2023 будуть оснащувати 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 99 к. с. Запропонують версії з 6-ступінчастою механічною КПП та варіатором.

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