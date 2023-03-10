Запас ходу 700 км і двері, як у Lamborghini: китайці презентували "вбивцю" Tesla (фото)

Xpeng P7i доступний у двох модифікаціях — із заднім і повним приводом. Електромобіль отримав деякі зміни в зовнішньому вигляді, а також став більш технологічним і швидким.

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Xpeng представили оновлений електричний автомобіль P7i. Модель отримала змінений дизайн і збільшений запас ходу. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Попереду розташована дворівнева оптика Xpeng P7i. Зверху розташовані вузькі ходові вогні та поворотники, а нижче передні фари.

Електромобіль виділяється обтічний силует і незвичайними передніми дверима. Вони відчиняються нагору, майже як у деяких моделей Lamborghini.

Xpeng P7i отримав незвичайні передні двері Фото: Xpeng

Xpeng P7i буде доступним і в Європі під назвою P7. Ім'я моделі стане єдиною відмінністю між версіями.

Попереду розташований новий лідер. Він став краще розпізнавати перешкоди й відстань до них.

Обтічний силует дозволив досягти великого запасу ходу Фото: Xpeng

Для Xpeng P7i запропонують два нових кольори кузова — Interstellar Green і Crescent Silver. Так покупці отримують ширший набір персоналізації електромобіля.

Усередині встановлено нове кермо. Крім цього, в авто з'явилася змінена система ароматизації, підйомний підсклянник, підставка для бездротової зарядки й додаткове місце для зберігання.

Задня оптика розділена на два рівні Фото: Xpeng

Інформаційно-розважальна система працює на основі Xmart OS 4.0. За продуктивність відповідає однокристальний чип Qualcomm Snapdragon SA8155P.

Сидіння Xpeng P7i також доопрацювали. З'явилися зручні підголівники, подушки для шиї та підігрів задніх сидінь. Для водія передбачено нові приховані ексклюзивні динаміки.

Система автономного водіння була суттєво доопрацьована. У цьому допоміг покращений лідер і система допомоги під час кермування Xpeng другого покоління.

В інтер'єрі розташовані два великі дисплеї Фото: Xpeng

На вибір доступні задньопривідні та повнопривідні модифікації. Топові задньопривідні версії оснащені електромотором потужністю 276 к.с. і 440 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,4 секунди.

Повнопривідні версії оснащені двома електродвигунами потужністю до 473 к.с. і 757 Нм крутного моменту. До сотні така модифікація здатна розганятися за 3,9 секунди.

Максимальний запас одномоторних версій Xpeng P7i складає 702 км. Двомоторний електромобіль здатний проїхати лише 610 км.

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XPeng P7i може заряджати акумулятор від 10 до 80% всього за 10 хвилин. Максимальна потужність заряджання становить 175 кВт.

Оновлений електромобіль уже доступний для покупки в Китаї. Ціни на модель варіюються від 249 900 до 339 900 юанів (35 880-48 800 доларів).

Раніше Фокус писав, що в Китаї почалися продажі нового електричного седана XPeng P5.