У Європі з'явився стильний китайський електрокар із автопілотом і запасом ходу 570 км (фото)

XPeng G9 — п'ятимісний преміальний електрокросовер розміром із BMW iX. Топова 543-сильна версія моделі розганяється до сотні за 3,9 с.

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На європейський ринок виходить новий XPeng G9. Китайський преміальний електрокросовер уже доступний у Данії, Нідерландах, Норвегії та Швеції за ціною від 57 990 до 71 990 євро. Про це повідомляє сайт Auto Express.

Електромобіль XPeng G9 — великий п'ятимісний кросовер із обтічним дизайном. У нього плавні форми кузова, тоненька діодна оптика на всю ширину кузова спереду та ззаду, а також висувні ручки. Авто можна порівняти за розмірами з BMW iX і Mercedes EQE SUV.

[ + – ] Електричний кросовер запропонують у трьох версіях Фото: Xpeng

Розміри XPeng G9 2023:

Довжина — 4891 мм

Ширина — 1937 мм

Висота — 1680 мм

Колісна база — 2998 мм

Маса — 2235 кг

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Салон XPeng G9 оброблений шкірою, а на передній панелі встановлені три дисплеї, один із яких відведений для пасажира. У базовій версії китайський електромобіль отримав електропривід передніх сидінь, камери 360-градусного огляду й бездротові зарядки для смартфонів, а серед опцій є автопілот.

[ + – ] На передній панелі встановлені три дисплеї Фото: Xpeng

Новий XPeng G9 у Європі запропонований у трьох модифікаціях:

Standard Range — один двигун, задній привід, 308 к.с., 0-100 за 6,4 с, батарея на 78,2 кВт∙год, запас ходу 460 км;

Long Range — один двигун, задній привід, 308 к.с., 0-100 за 6,4 с, батарея на 98 кВт∙год, запас ходу 570 км;

AWD Performance — два мотори, повний привід, 543 к.с., 0-100 за 3,9 с, батарея на 98 кВт∙год, запас ходу 520 км.

[ + – ] Салон електрокара оброблений шкірою Фото: Xpeng

Електрокросовер XPeng G9 підтримує швидку 300-кіловатну зарядку. Підзарядити авто на 80% можна лише за 20 хвилин.

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