У Китаї створили електричні самоскид та шестиколісний пікап вартістю до $4000 (фото)

Китайські електромобілі Keyu можуть перевозити від 800 до 1200 кг вантажу. Запас ходу становить 80-200 км. залежно від типу батареї.

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У Китаї розширили лінійку легких вантажних електромобілів Keyu. Її поповнили повнопривідний універсал за 3300-3900 доларів та навіть тривісна модифікація за 3700-4000 доларів. Електрокари навіть з'явилися на маркетплейс Alibaba.

[ + – ] Самоскид Keyu коштує від 3300 доларів Фото: alibaba.com

Самоскид Kaiyun досягає всього 4000 мм завдовжки і 1400 мм завширшки при колісній базі 2600 мм. Вантажопідйомність складає 800 кг.

[ + – ] Ціна тривісного пікапа стартує з 3700 доларів Фото: alibaba.com

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Китайський електрокар оснащують скромними моторами на 5,5 та 6,8 к.с. (4 та 5 кВт) і він здатний розвинути всього 45-50 км/год. Запас ходу становить 80 км зі стандартною свинцевою батареєю та 200 км — з опціонною літієвою. Салон авто досить скромний, але всередині є тачскрін. Також оснащення включає електропідсилювач керма та передні дискові гальма.

[ + – ] Шестиколісна версія може перевозити до 1200 кг вантажу Фото: alibaba.com

Шестиколісний пікап Kaiyun більший — досягає 4,5 м у довжину. Він отримав посилену підвіску і має колісну формулу 6Х4 (дві задні осі — ведучі). Він зможе перевозити до 1,2 тонни.

[ + – ] У салоні встановлений тачскрін Фото: alibaba.com

Цікава деталь: китайські електрокари Kaiyun Pickman дуже схожі на концептуальний електромобіль ЛуАЗ. Українська модель використовує ті ж комплектуючі, як і низка китайських брендів на кшталт EEC. Втім, поки що у ЛуАЗ такі версії не анонсовані — планують випускати пікап та фургон.

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