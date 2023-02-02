Умілець створив неймовірний шестиколісний седан Rolls-Royce із дерева (відео)
В'єтнамець збудував дерев'яний седан для свого сина. Разом з ним він вирушив у поїздку, щоб купити квіти на ринку, які розміщуються у багажнику.
Майстер із В'єтнаму побудував із дерева унікальний шестиколісний Rolls-Royce для свого сина. Мініатюрний седан може самостійно їздити. Відео опублікували на YouTube-каналі ND — Woodworking Art.
В'єтнамський майстер часто створює вражаючі копії реальних автомобілів із дерева. Він підходить до своєї справи з маніакальною точністю, відтворюючи найдрібніші деталі.
Цього разу умілець вирішив створити унікальне авто, яке не матиме аналогів. Він узяв за основу розкішний седан Rolls-Royce Phantom та додав йому ще одну вісь.
Складання починається з днища автомобіля, яке вирізається за формою і зміцнюється металевим каркасом. Потім поступово збираються кузов, електромотор та рульова рейка.
У вирізи вставляються фари та задні ліхтарі. Після цього додається електроніка. У результаті автомобіль вийшов цілком функціональним.
Дерев'яний Rolls-Royce отримав робочі двері, панель приладів і музичну систему. Він навіть має дерев'яну версію статуї "Дух екстазу", яка прикрашає капоти всіх моделей бренду.Важливо
Наприкінці ролика ентузіаст показав, як разом із сином вирушив на своєму Rolls-Royce на ринок для купівлі квітів. Вони легко помістилися в багажнику.
Раніше Фокус повідомляв, що майстер із В'єтнаму створив копію Toyota Camry 2022 за 35 днів.