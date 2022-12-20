Умілець відтворив неймовірний концепт Audi із дерева для своєї дочки (відео)

На дерев'яному Audi Skysphere можна їздити завдяки електромотору. Світлотехніка, двері та багажник працюють майже так само, як і на оригінальному концепті.

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Оригінальний Audi Skysphere є першим концептом із серії прототипів "Sphere", які показують майбутній напрямок бренду. Фішкою родстера стала здатність самостійно змінювати відстань між осями. Це відбувається завдяки відкриванню та закриванню секції між передніми крилами та дверима.

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Процес будівництва дерев'яної репліки зайняв 2,5 місяці. Спершу майстер виготовив підлогу автомобіля, після чого приступив до механіки та колес.

Концепт Audi у довжину досягає від 4,94 до 5,19 метрів залежно від режиму трансформації. Дерев'яна репліка вийшла значно меншою — менше 3 м завдовжки.

Модель Audi Skysphere отримала працюючий кермовий механізм та оптику. У рух її наводить електродвигун. Дерев'яний автомобіль не вміє змінювати відстань між осями. Проте його зовнішній вигляд відтворено з вражаючою точністю.

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