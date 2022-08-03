Народний майстер своїми руками відтворив неймовірний електромобіль Mercedes (відео)

Дерев'яну копію Mercedes-Benz Vision AVTR майстер із В'єтнаму створив для свого сина. Автомобіль точно повторює знаменитий концепт-кар і навіть може самостійно пересуватися.

Футуристичний Mercedes-Benz Vision AVTR 2020 року — один із найнеймовірніших концепт-карів сучасності. Він ніколи не стане серійним, проте його змогли відтворити в дереві. Відео з незвичайним авто з'явилося на Youtube-каналі ND — Woodworking Art.

[ + – ] Mercedes-Benz Vision AVTR презентували у 2020 році Фото: Mercedes-Benz

Канал заснував в'єтнамський майстер Труонг Ван Дао, який створює дерев'яні копії відомих авто. Mercedes-Benz Vision AVTR вирішив побудувати для свого сина та подарував йому авто на день народження. Робота над проєктом зайняла рівно 100 днів.

[ + – ] Автомобіль розрахований на двох осіб Фото: скриншот/youtube

Дерев'яний Mercedes-Benz Vision AVTR удвічі менший за оригінал. Він точно повторює знаменитий концепт-кар. Дитячий автомобіль отримав справжні 14-дюймові шини та світлодіодну оптику, а його двері оснащені електроприводом і відчиняються дистанційно за допомогою пульта.

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У салоні встановлені два сидіння. Однак якщо концепт-кар їздив на автопілоті, то в його клона все ж таки є органи управління.

[ + – ] Дитяче авто може самостійно пересуватися

Як і оригінал, копія Mercedes пересувається на електротязі. Крім того, Труонг Ван Дао навіть зробив із дерева підвіску авто, щоб їзда була комфортабельнішою.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz готує новий потужний суперкар із гібридною установкою.