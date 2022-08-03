Народный умелец своими руками воссоздал невероятный электромобиль Mercedes (видео)

Деревянную копию Mercedes-Benz Vision AVTR мастер из Вьетнама создал для своего сына. Автомобиль в точности повторяет знаменитый концепт-кар и даже может самостоятельно передвигаться.

Футуристический Mercedes-Benz Vision AVTR 2020 года – один из самых невероятных концепт-каров современности. Он никогда не станет серийным, однако его смогли воссоздать в дереве. Видео с необычным авто появилось на Youtube-канале ND — Woodworking Art.

[ + – ] Mercedes-Benz Vision AVTR презентовали в 2020 году Фото: Mercedes-Benz

Канал основал вьетнамский мастер Труонг Ван Дао создающий деревянные копии известных авто. Mercedes-Benz Vision AVTR он решил построить для своего сына и подарил ему авто на день рождения. Работа над проектом заняла ровно 100 дней.

[ + – ] Автомобиль рассчитан на двух человек Фото: скриншот/youtube

Деревянный Mercedes-Benz Vision AVTR в два раза меньше оригинала. Он в точности повторяет знаменитый концепт-кар. Детский автомобиль получил настоящие 14-дюймовые шины и светодиодную оптику, а его двери оснащены электроприводом и открываются дистанционно с помощью пульта.

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В салоне установлены два сиденья. Однако если у концепт-кар ездил на автопилоте, то у его клона все же есть органы управления.

[ + – ] Детское авто может самостоятельно передвигаться

Как и оригинал, копия Mercedes передвигается на электротяге. Мало того, Труонг Ван Дао даже сделал из дерева подвеску авто, чтобы езда была более комфортабельной.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz готовит новый мощный суперкар с гибридной установкой.