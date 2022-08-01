Элегантный дизайн и мощная гибридная установка: Mercedes готовит новый суперкар (фото)

Mercedes-AMG GT второй генерации будет доступен исключительно в кузове купе. Топовый вариант суперкара получит сверхмощную 840-сильную гибридную установку.

Новый Mercedes-AMG GT второго поколения представят в 2023 году. Испытания спортивного купе подходят к концу и появились первые подробности новой модели. Их раскрыло издание Autocar.

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Mercedes-AMG GT 2023 будет предложен исключительно в кузове купе. Дело в том, что на смену кабриолету пришел новый Mercedes-AMG SL. К слову, две модели построены на одной платформе. Разработка авто ведется специалистами AMG в Германии, а также британским подразделением High Performance Powertrain, создающим двигатели для болидов "Формулы-1".

[ + – ] Mercedes-AMG GT породнится с кабриолетом SL и позаимствует его моторы Фото: Autocar

Судя по рендерам, суперкар Mercedes-AMG GT сохранит знакомый стремительный дизайн с длинным капотом, сдвинутым назад салоном и изогнутой линией крыши. Переднюю часть выполнят в духе родственного SL – с широкой "пастью" решетки радиатора и раскосыми светодиодными фарами. Сзади установят выдвижное антикрыло, также служащее аэротормозом.

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Двигател также позаимствуют у SL: оначалу появятся версии с 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 477 и 585 л. с., дополненным 48-вольтной гибридной установкой. Позже должен появиться топовый плаг-ин гибрид: его восьмерку дополнят электромотором, что увеличит ее мощность до 840 л. с. Такой суперкар Mercedes сможет передвигаться и на электротяге.

Ранее Фокус сообщал, что в Италии начнут выпускать первый китайский суперкар. Он сможет развивать 400 км/ч.