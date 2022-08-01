Елегантний дизайн та потужна гібридна установка: Mercedes готує новий суперкар (фото)

Mercedes-AMG GT другої генерації буде доступний лише у кузові купе. Топовий варіант суперкара отримає надпотужну 840-сильну гібридну установку.

Новий Mercedes-AMG GT другого покоління представлять у 2023 році. Випробування спортивного купе добігають кінця і з'явилися перші подробиці нової моделі. Їх розкрило видання Autocar.

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Mercedes-AMG GT 2023 буде запропонований лише у кузові купе. Річ у тому, що на зміну кабріолета прийшов новий Mercedes-AMG SL. До речі, дві моделі збудовані на одній платформі. Розробку авто ведуть фахівці AMG у Німеччині, а також британський підрозділ High Performance Powertrain, що створює двигуни для болідів "Формули-1".

[ + – ] Mercedes-AMG GT порідниться з кабріолетом SL і запозичить його двигуни Фото: Autocar

Судячи з рендера, суперкар Mercedes-AMG GT збереже знайомий стрімкий дизайн з довгим капотом, зрушеним назад салоном і зігнутою лінією даху. Передню частину виконають у дусі спорідненого SL — з широкою "пащею" решітки радіатора та розкосими світлодіодними фарами. Ззаду встановлять висувне антикрило, а також служить автогальмом.

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Двигун також запозичують у SL: вона почала з'являться версії з 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 477 і 585 к. с., доповненим 48-вольтною гібридною установкою. Потім має з'явитися топовий плаг-ін гібрид: його вісімку доповнять електромотором, що збільшить її потужність до 840 к. с. Такий суперкар Mercedes зможе пересуватися і на електротязі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Італії почнуть випускати перший китайський суперкар. Він зможе розвивати 400 км/год.