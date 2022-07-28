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В Україні помітили рідкісний "Гелендваген" із дуже цікавою історією (фото)

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Mercedes-Benz G-Class, броньований Гелендваген, Mercedes G-Class, Mercedes G-Class 1982, війна в Україні
Фото: Із сайту ТопЖир | Броньований Mercedes-Benz G-Class випущений у 1982 році

Броньований Mercedes-Benz G-Class побував у Сараєво та Багдаді. Тепер він возить німецьких журналістів, які пишуть про війну в Україні.

Останнім часом на вулицях Києва й інших українських міст можна побачити нестандартний броньований Mercedes-Benz G-Class на німецьких номерах. На його кузові видно написи "Преса". Історія авто дуже цікава — її розповіли на сайті "ТопЖир".

Mercedes-Benz G-Class, броньований Гелендваген, Mercedes G-Class, Mercedes G-Class 1982, війна в Україні
Позашляховик серйозно захищений
Фото: Із сайту ТопЖир

Броньований "Гелендваген" в Україні використовує німецький журналіст Ено Ленце, який готує репортажі про війну з Росією. Він приїхав у нашу країну навесні та встиг побувати у Києві та Київській області, а також у Львові, Дніпрі, Миколаєві, Харкові.

Mercedes-Benz G-Class, броньований Гелендваген, Mercedes G-Class, Mercedes G-Class 1982, війна в Україні
Журналісти на "Гелендвагені" об'їздили різні куточки України
Фото: Із сайту ТопЖир

Mercedes-Benz G-Class випущений ще 1982 року й досить серйозно захищений. У нього товста броня та куленепробивне скло. Швидше за все, стоять і шини, які не бояться проколу.

Mercedes-Benz G-Class, броньований Гелендваген, Mercedes G-Class, Mercedes G-Class 1982, війна в Україні
Позашляховик свого часу побував у Сараєво та Багдаді
Фото: Із сайту ТопЖир

Позашляховик не вперше потрапить у зону бойових дій. У 90-их цей "Мерседес Гелендваген" був у Сараєво під час югославської війни, а у 2003 прибув у столицю Іраку, Багдад.

Mercedes-Benz G-Class, броньований Гелендваген, Mercedes G-Class, Mercedes G-Class 1982, війна в Україні
40-річний автомобіль непогано зберігся
Фото: Із сайту ТопЖир

Незважаючи на поважний вік, автомобіль перебуває в непоганому стані. Обслуговуванням позашляховика займається німецький підприємець Фіделіс Клоєр, який спеціалізується на підготовці та розповсюдженні броньованих авто.

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