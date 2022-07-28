В Україні помітили рідкісний "Гелендваген" із дуже цікавою історією (фото)
Броньований Mercedes-Benz G-Class побував у Сараєво та Багдаді. Тепер він возить німецьких журналістів, які пишуть про війну в Україні.
Останнім часом на вулицях Києва й інших українських міст можна побачити нестандартний броньований Mercedes-Benz G-Class на німецьких номерах. На його кузові видно написи "Преса". Історія авто дуже цікава — її розповіли на сайті "ТопЖир".
Броньований "Гелендваген" в Україні використовує німецький журналіст Ено Ленце, який готує репортажі про війну з Росією. Він приїхав у нашу країну навесні та встиг побувати у Києві та Київській області, а також у Львові, Дніпрі, Миколаєві, Харкові.
Mercedes-Benz G-Class випущений ще 1982 року й досить серйозно захищений. У нього товста броня та куленепробивне скло. Швидше за все, стоять і шини, які не бояться проколу.
Позашляховик не вперше потрапить у зону бойових дій. У 90-их цей "Мерседес Гелендваген" був у Сараєво під час югославської війни, а у 2003 прибув у столицю Іраку, Багдад.
Незважаючи на поважний вік, автомобіль перебуває в непоганому стані. Обслуговуванням позашляховика займається німецький підприємець Фіделіс Клоєр, який спеціалізується на підготовці та розповсюдженні броньованих авто.Важливо
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