Захисникам України можуть передати дорогий кросовер Porsche (фото)
Водій Porsche Macan порушив комендантську годину та відмовився від тесту на алкоголь. На нього склали протокол за ст. 130 КУпАП, а авто відправили на штрафмайданчик.
Автопарк ЗСУ може поповнити кросовер Porsche Macan. Автомобіль вилучений у власника, підозрюваного в нетверезому керуванні автомобілем. Про це повідомляє патрульна поліція Черкаської області.
Повідомляється, що у вихідні в Черкасах патрульні виявили порушника комендантської години. По вулиці Дашкевича вночі їхав Porsche Macan.
Поліцейські зупинили кросовер Porsche для перевірки. У водія спостерігали ознаки сп'яніння, проте він відмовився пройти тест на алкоголь.
Згідно із законом відмова від перевірки на алкоголь автоматично веде до оформлення протоколу за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від огляду). Йому загрожує штраф від 17 000 гривень та позбавлення прав на рік.Важливо
Недешевий Porsche Macan відправили на штрафмайданчик. Як відомо, під час воєнного стану автомобілі в нетверезих водіїв вилучають та передають ЗСУ або теробороні.
Нагадаємо, що купити Porsche Macan в Україні можна за ціною приблизно від 60 000 доларів і навіть уживані кросовери коштують від $35-40 тисяч. Модель комплектують бензиновими турбомоторами потужністю від 252 до 440 к. с.
Раніше Фокус повідомляв, що у Києві затримали водія в рекордному ступені сп'яніння. У нього також вилучили авто.