Захисникам України можуть передати дорогий кросовер Porsche (фото)

Водій Porsche Macan порушив комендантську годину та відмовився від тесту на алкоголь. На нього склали протокол за ст. 130 КУпАП, а авто відправили на штрафмайданчик.

Автопарк ЗСУ може поповнити кросовер Porsche Macan. Автомобіль вилучений у власника, підозрюваного в нетверезому керуванні автомобілем. Про це повідомляє патрульна поліція Черкаської області.

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Повідомляється, що у вихідні в Черкасах патрульні виявили порушника комендантської години. По вулиці Дашкевича вночі їхав Porsche Macan.

[ + – ] Водій з ознаками алкогольного сп'яніння порушив комендантську годину Фото: Патрульна поліція

Поліцейські зупинили кросовер Porsche для перевірки. У водія спостерігали ознаки сп'яніння, проте він відмовився пройти тест на алкоголь.

Згідно із законом відмова від перевірки на алкоголь автоматично веде до оформлення протоколу за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від огляду). Йому загрожує штраф від 17 000 гривень та позбавлення прав на рік.

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Недешевий Porsche Macan відправили на штрафмайданчик. Як відомо, під час воєнного стану автомобілі в нетверезих водіїв вилучають та передають ЗСУ або теробороні.

Нагадаємо, що купити Porsche Macan в Україні можна за ціною приблизно від 60 000 доларів і навіть уживані кросовери коштують від $35-40 тисяч. Модель комплектують бензиновими турбомоторами потужністю від 252 до 440 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві затримали водія в рекордному ступені сп'яніння. У нього також вилучили авто.