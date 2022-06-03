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У Києві затримано водія в рекордному ступені сп'яніння (фото)

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алкотестер Драгер, п'яна їзда, п'яне водіння, штраф за нетверезе водіння, нетвереза їзда, тест на алкоголь
Фото: Патрульна поліція | Вміст алкоголю в крові перевищив 5 проміле

Поліцейські зафіксували смертельну дозу алкоголю в крові столичного водія. Вона перевищила ліміт вимірів алкотестера.

У Києві затримано нетверезого водія-рекордсмена. Вміст алкоголю в його крові перевищує 5 проміле. Про це повідомляє столична Патрульна поліція на своїй сторінці у Facebook.

Поліцейські прибули на вулицю Героїв Дніпра в Оболонському районі столиці. Свідомі громадяни повідомили про нетверезого водія Kia Cerato.

алкотестер Драгер, п'яна їзда, п'яне водіння, штраф за нетверезе водіння, нетвереза їзда, тест на алкоголь
Kia Cerato можуть конфіскувати на потреби ЗСУ
Фото: Патрульна поліція

У 35-річного киянина справді спостерігалися ознаки алкогольного сп'яніння. Під час тесту на алкоголь прилад "Драгер" підтвердив підозри патрульних, однак точний вміст алкоголю в крові показати не зміг.

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Справа в тому, що алкотестер "Драгер" має ліміт вимірювань у 5 проміле, а концентрація алкоголю в крові водія виявилася вищою. Довідка: 5 проміле відповідає приблизно 1,25 л горілки та є фактично смертельною дозою.

Фактично це новий "рекорд" — настільки п'яних водіїв у Києві (а, можливо, і в Україні) ще не затримували. Нагадаємо, що дозволений вміст алкоголю в крові — 0,2 проміле.

алкотестер Драгер, п'яна їзда, п'яне водіння, штраф за нетверезе водіння, нетвереза їзда, тест на алкоголь
Водієві загрожує штраф від 17 000 гривень і позбавлення прав мінімум на рік
Фото: Патрульна поліція

Звичайно, на порушника склали протокол за ст. 130 КУпАП (управління транспортним засобом у нетверезому стані), і йому загрожує штраф від 17 000 гривень та позбавлення прав мінімум на рік. А автомобіль любителя випити очевидно надійде в розпорядження ЗСУ, адже під час воєнного стану транспорт у п'яних водіїв підлягає конфіскації.

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