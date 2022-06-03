У Києві затримано водія в рекордному ступені сп'яніння (фото)

Поліцейські зафіксували смертельну дозу алкоголю в крові столичного водія. Вона перевищила ліміт вимірів алкотестера.

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У Києві затримано нетверезого водія-рекордсмена. Вміст алкоголю в його крові перевищує 5 проміле. Про це повідомляє столична Патрульна поліція на своїй сторінці у Facebook.

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Поліцейські прибули на вулицю Героїв Дніпра в Оболонському районі столиці. Свідомі громадяни повідомили про нетверезого водія Kia Cerato.

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У 35-річного киянина справді спостерігалися ознаки алкогольного сп'яніння. Під час тесту на алкоголь прилад "Драгер" підтвердив підозри патрульних, однак точний вміст алкоголю в крові показати не зміг.

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Справа в тому, що алкотестер "Драгер" має ліміт вимірювань у 5 проміле, а концентрація алкоголю в крові водія виявилася вищою. Довідка: 5 проміле відповідає приблизно 1,25 л горілки та є фактично смертельною дозою.

Фактично це новий "рекорд" — настільки п'яних водіїв у Києві (а, можливо, і в Україні) ще не затримували. Нагадаємо, що дозволений вміст алкоголю в крові — 0,2 проміле.

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Звичайно, на порушника склали протокол за ст. 130 КУпАП (управління транспортним засобом у нетверезому стані), і йому загрожує штраф від 17 000 гривень та позбавлення прав мінімум на рік. А автомобіль любителя випити очевидно надійде в розпорядження ЗСУ, адже під час воєнного стану транспорт у п'яних водіїв підлягає конфіскації.

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