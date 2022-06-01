В Україні суттєво збільшено страхові виплати при ДТП: чи подорожчає автоцивілка

Нацбанк вирішив збільшити суми виплат за компенсацію збитків майну та здоров'ю при ДТП. Нововведення поширюється і на "європротокол".

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Національний банк України змінив умови обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ). Розмір страхових виплат за ДТП вирішили збільшити. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

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Зокрема, компенсація збитків майну зросла зі 130 000 до 160 000 гривень на одного потерпілого. Виплати за шкоду життю та здоров'ю збільшилися з 260 000 до 320 000 гривень на одну особу.

[ + – ] Суму виплат за "європротоколом" також збільшено Фото: stock.adobe.com

Таке рішення назріло, оскільки останнім часом деталі для комплектування автомобілів відчутно подорожчали. Таким чином власникам авто забезпечать найкращий фінансовий захист. Ціна полісу автоцивілки при цьому має збільшитися, але незначно.

Також з 50 000 до 80 000 гривень збільшено суму компенсації майну потерпілих у разі оформлення ДТП по "європротоколу" без участі інспекторів Патрульної поліції.

Крім того, відтепер інформацію про міжнародні страхові договори типу "Зелена картка" внесено до єдиної централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Тепер громадянам доступна повна інформація про ці договори, і вони краще захищені від можливого шахрайства.

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"Ми вдячні за продуктивну спільну роботу страховому ринку та МТСБУ, за поданням якого були розроблені зазначені вище зміни. Ринок страхування не просто працює, а й розвивається під час війни. Вважаю це важливим досягненням. Зміни торкнуться 42 страховиків — членів МТСБУ та всіх українців, у яких укладено договори "автоцивілки", — заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Раніше Фокус повідомляв, що військовослужбовців в Україні звільнили від виплат компенсації за ДТП.