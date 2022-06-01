В Украине существенно увеличены страховые выплаты при ДТП: подорожает ли автогражданка

Нацбанк решил увеличить суммы выплат за компенсацию ущерба имуществу и здоровью при ДТП. Нововведение распространяется и на "европротокол".

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Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО). Размер страховых выплат при ДТП решили увеличить. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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В частности, компенсация ущерба имуществу выросла со 130 000 до 160 000 гривен на одного потерпевшего. Выплаты за ущерб жизни и здоровью увеличились с 260 000 до 320 000 гривен на одного человека.

[ + – ] Сумма выплат по "европротоколу" также увеличена Фото: stock.adobe.com

Подобное решение назрело, ведь за последнее время комплектующие для автомобилей ощутимо подорожали. Таким образом владельцам авто обеспечат лучшую финансовую защиту. Цена полиса автогражданки при этом должна увеличиться, но незначительно.

Также с 50 000 до 80 000 гривен увеличена сумма компенсации имуществу потерпевших в случае оформления ДТП по "европротоколу" без участия инспекторов Патрульной полиции.

Кроме того, отныне информация о международных страховых договорах типа "Зеленая карта" внесена в единую централизованную базу данных Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). Теперь гражданам доступна полная информация об этих договорах и они лучше защищены от возможного мошенничества.

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Полиция не приедет. Как работает автогражданка во время войны и как не потерять возмещение

"Мы благодарны за продуктивную совместную работу страховому рынку и МТСБУ, по представлению которого были разработаны указанные выше изменения. Рынок страхования не просто работает, но и развивается во время войны. Считаю это важным достижением. Изменения коснутся 42 страховщиков – членов МТСБУ и всех украинцев, у которых заключены договоры "автогражданки", — заявил замглавы Нацбанка Сергей Николайчук.

Ранее Фокус сообщал, что военнослужащих в Украине освободили от выплат компенсации ущерба при ДТП.