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Полиция не приедет. Как работает автогражданка во время войны и как не потерять возмещение

Мария Бабенко
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Фото: Getty Images | ОСАГО во время войны продолжает работать, но оформлять ДТП приходится без полиции

Что делать в случае ДТП во время военного положения, как работает ОСАГО после начала войны и как получить страховые выплаты.

"Нужна ли автогражданка во время военного положения?" — спрашивают читатели. Как выяснил Фокус, ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев за ущерб третьим лицам) остается необходимым. Все договоры продолжают действовать, а по истечении их сроков необходимо приобрести новый полис. Во время войны лучше это делать онлайн — на сайтах страховых компаний (СК).

Операторы рынка отмечают снижение количества ДТП, заявленных с начала войны.

"Количество страховых случаев уменьшилось до 30-40% от довоенного уровня, — уточняет Олег Коваленко-Кужольный, директор департамента урегулирования страховых случаев СК "ИНГО". — Объемы возмещения также уменьшились, хотя размер среднего ущерба растет, поскольку автовладельцы не сообщают о мелких событиях, а заявляют о больших убытках, чтобы быстро отремонтировать авто".

Без полиции. Оформление ДТП во время военного положения

Игорь Чудовский, управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры", обобщает: при урегулировании страховых случаев в условиях военного положения могут возникнуть следующие трудности:

  • полиция не выезжает на ДТП без потерпевших и тяжелых последствий
  • некоторые участники ДТП не желают оформлять европротоколы и покидают места ДТП
  • страховые компании не возмещают ущерб из-за боевых действий
  • сотрудники страховых компаний, которые должны оценивать убытки, есть не во всех городах
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Страховка от войны не существует. СК не возмещают ущерб из-за боевых действий
Фото: Facebook

По отзывам автомобилистов, невыезд полиции на оформление ДТП стал одной из главных проблем. Если кто-то из участников ДТП при этом не соглашается на европротокол, возмещение можно потерять.

"Для выплаты СК требуется документальное подтверждение происшествия: справка полиции или европротокол, – объясняет Олег Коваленко-Кужольный. — Учитывая, что полиция не всегда выезжает на оформление, мы увеличили лимит для европротокола с 50 тыс. до 130 тыс. грн., что для ОСАГО является полной страховой суммой".

Ранее из-за ограничения возмещения 50 тыс. грн пострадавшие на дорогих автомобилях часто отказывались от европротокола.

"Знания водителей относительно упрощенного способа оформления ДТП — европротокола — все еще недостаточны, — отмечает Максим Межебицкий, первый заместитель председателя правления СК ARX. — Удельный вес ущерба по ОСАГО, который оформлен с помощью европротокола, остается далеким от уровня западных стран, где полиция не принимает участия в оформлении мелких ДТП".

Оформление европротокола. Что делать в случае ДТП во время войны

Для оформления ДТП, когда действует военное положение, страховые компании советуют клиентам не бояться европротокола и использовать его электронную форму. Однако есть случаи, когда с использованием епропротокола при оформлении ДТП возникают сложности. Как объясняет Владимир Фогель, адвокат ЮФ "Семенова и Партнеры", если стороны не пришли к выводу, кто виноват в ДТП, или виноваты оба участника — вопрос должен решаться в суде, для чего необходима регистрация полицейскими.

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"Учитывая, что в стране война, страховщики по рекомендации НБУ упростили процедуру урегулирования. Поэтому рекомендуем обращаться на горячую линию СК и объяснять, почему невозможно оформить ДТП лично или с привлечением полиции. Представители страховой компании должны предоставить разъяснение, как лучше поступить", – добавляет Фогель.

Если полиция не прибывает, а виновник ДТП отказывается от европротокола, чтобы повысить шансы получения возмещения, Игорь Чудовский рекомендует:

  • вести видеофиксацию места происшествия и общения с участниками ДТП
  • зафиксировать отказ от европротокола
  • позвонить на линию 102, сообщить свои данные, адрес ДТП, номерные знаки авто — своего и других участников
  • сообщить своей СК о ДТП и отказе другого участника от европротокола
  • если СК просит дождаться их сотрудника или выполнить другие действия — согласиться

Однако с фотографированием возникают сложности.

"Были случаи, что ДТП происходили на блокпостах, где не позволяли задерживаться и проводить фотофиксацию, — рассказывает Олег Коваленко-Кужольный. — Мы с пониманием относимся к таким ситуациям и позволяем вынужденно покидать место происшествия".

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Еще одна проблема с ОСАГО во время войны, о которой сообщает Максим Межебицкий, заключается в недоступности экспертов и аварийных комиссаров, которых страховые компании привлекают для осмотра авто, из-за факторов безопасности, перемещения, мобилизации или перегрузки в западных регионах. Поэтому в некоторых страховых компаниях просят присылать документы с помощью мессенджеров. Также, по словам Игоря Чудовского, для оценки повреждений авто сейчас могут попросить поехать в другой город, где есть соответствующие сотрудники.

Отдельной проблемой Межебицкий считает восстановление поврежденного авто из-за отсутствия запчастей, материалов и персонала на СТО, но эта ситуация с начала войны постепенно улучшается.

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Получив возмещение во время военного положения, авто сложно отремонтировать из-за отсутствия деталей и мастеров
Фото: Freepik

Во время войны страховщики в большинстве своем не повышали стоимость продуктов. Однако если сравнить размер страхового платежа сейчас и год назад – подорожание заметно. В пример Марина Семенова, адвокат ЮФ Семенова и Партнеры, приводит следующее: сейчас страховой платеж по полису ОСАГО составляет в среднем 1401 грн, тогда как в прошлом году — 882 грн.

"Есть общая тенденция увеличения страховых платежей во всех страховых компаниях, — объясняет Семенова. — Это вызвано тем, что на рынке постепенно остаются только те компании, которые действительно выплачивают возмещение при наступлении страхового случая".