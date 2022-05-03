Автострахование во время войны. Что происходит с КАСКО и ОСАГО

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Главной новостью в автостраховании с начала войны является то, что страховые компании продолжают свою деятельность и выполняют обязательства перед украинцами, чье имущество или здоровье пострадали в результате ДТП.

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Украинские страховщики отказались от возможности воспользоваться форс-мажорной ситуацией и в связи с этим прекратить выплату страхового возмещения до завершения военного положения. Соответственно, пострадавшие в авариях получают компенсации как за ОСАГО (обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев за ущерб третьим лицам), так и за КАСКО (страхование собственного транспортного средства на случай его повреждения в результате дорожного происшествия, противоправных действий или последствий стихийных явлений).

Тем не менее, автовладельцам следует отнестись с пониманием к реалиям войны, которые определенно повлияли и на работу страховых компаний. Часть сотрудников, иногда – и руководители компаний, находятся в рядах ВСУ и теробороны, часть – в эвакуации, что затрудняет текущую работу, например, подписание документов.

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Есть определенные трудности, связанные с существующими валютными ограничениями со стороны НБУ в части перестрахования всех рисков автотранспорта, кроме "Зеленой карты". Знаю редкие случаи, когда сотрудникам страховщиков приходится производить осмотр пострадавших автомобилей фактически под обстрелами врага. Поэтому временное увеличение сроков выплат возможно по объективным причинам, но я не знаю ни одного случая, когда бы в выплате отказали, ссылаясь на войну или искали способы, чтобы не платить пострадавшему.

Основное, что надо понимать автовладельцам сейчас – ни страхование КАСКО, ни ОСАГО не покрывают военные риски (их в основном не покрывает ни один договор страхования, кроме специальных).

Если в машину попала пуля, она уничтожена снарядом или на нее наехал вражеский танк – это не страховой случай. Но если водитель по неосторожности повредит авто, задев ограждение или противотанковый еж на блокпосте, такая ситуация будет считаться страховым случаем, и ущерб будет компенсирован страховщиком.

Также должен напомнить, что во время военного положения наличие полиса ОСАГО остается обязательным согласно требованиям законодательства.

По моим приблизительным оценкам, по итогам периода войны, количество выплат по автострахованию сократится вдвое. В основном это вызвано тем, что огромное количество автомобилей уехало за границу во время эвакуации. По осторожным оценкам Совета бюро "Зеленая карта" таких около 200 тыс. Исходя из статистики относительно количества беженцев, количества населения, не успевшего эвакуироваться и зарегистрированного автотранспорта на временно оккупированных территориях, цифра может быть намного больше и достигать 1,5-1,6 млн автомобилей. Ограничение движения и продажи алкоголя, комендантские часы и дефицит бензина также наложили отпечаток на частоту аварий — ДТП стало гораздо меньше. Точные данные узнаем, когда Национальная полиция обнародует статистику за февраль и март.

Отдельно хочу заметить, что страховщики пытаются облегчить жизнь своим клиентам, учитывая сложные обстоятельства, в которых оказались все украинцы. Некоторые страховые компании расширили для беженцев покрытие по полисам каско на европейские страны, некоторые уменьшают суммы страховых платежей, если, например, сейчас автомобиль стоит без эксплуатации, за счет сокращения перечня застрахованных рисков – поскольку не стоит страховать и платить за риски ДТП, если автомобиль стоит в гараже или на стоянке.

Сразу после начала войны страховщики — полные члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (те компании, которые имеют право заключать договоры международного страхования "Зеленая карта"), приняли решение снизить цены на нее на 50%, а также значительно упростили процедуру заключения договора. При отсутствии бумажных бланков "Зеленой карты" договоры могут оформляться в черно-белых копиях или путем генерирования pdf-файлов. После оформления договора и осуществления оплаты страховщики вносят данные о нем в Централизованную базу данных МТСБУ и присылают клиенту pdf-файл страхового сертификата. Ранее, до войны, полисы "Зеленой карты" оформлялись исключительно на бумажном бланке.

Главным риском для всего страхового рынка, для его стабильности, а значит, для выполнения обязательств перед клиентами я считаю значительное (50% и более) сокращение объема собранных страховщиками премий.

Страховые платежи упали гораздо существеннее, чем выплаты. То есть, говоря простыми словами, страховые компании отдают средств клиентам больше, чем получают от них.

Для выплат пострадавшим у страховщиков сформированы соответствующие страховые резервы, а для финансирования работы всех служб и сотрудников компаний текущих поступлений уже недостаточно. Ситуация ясна – у многих украинцев сейчас стоит вопрос, как выжить и обеспечить семьям наиболее необходимые товары и услуги, к которым страхование наши граждане в большинстве своем не относят.

Несмотря на это, я хочу призвать тех, кто имеет возможность, заключать необходимые им договоры страхования. Это обезопасит от значительных финансовых затрат в случае наступления страхового случая, и позволит компаниям и дальше предоставлять украинцам страховую защиту, платить налоги, помогать армии и приближать нашу победу.