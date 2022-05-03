Автострахування під час війни. Що відбувається з КАСКО та ОСАЦВ

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Головною новиною в автострахуванні з початку війни є те, що страхові компанії продовжують свою діяльність та виконують зобов'язання перед українцями, чиє майно чи здоров'я постраждали внаслідок ДТП.

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Українські страховики відмовилися від можливості скористатися форс-мажорною ситуацією та у зв'язку з цим припинити виплату страхового відшкодування до завершення воєнного стану. Відповідно, постраждалі в аваріях отримують компенсації як за ОСАЦВ (обов'язкове страхування цивільної відповідальності автовласників за шкоду третім особам), так і за КАСКО (страхування власного транспортного засобу на випадок пошкодження унаслідок дорожньої пригоди, протиправних дій або наслідків стихійних явищ).

Проте автовласникам варто поставитися з розумінням до реалій війни, які безумовно вплинули і на роботу страхових компаній. Частина співробітників, іноді — й керівники компаній, перебувають у лавах ЗСУ та тероборони, частина — в евакуації, що ускладнює поточну роботу, наприклад, підписання документів.

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Є певні труднощі, пов'язані з наявними валютними обмеженнями з боку НБУ щодо перестрахування всіх ризиків автотранспорту, крім "Зеленої карти". Знаю рідкісні випадки, коли працівникам страховиків доводиться проводити огляд постраждалих автомобілів, фактично, під обстрілами ворога. Тому тимчасове збільшення термінів виплат можливе з об'єктивних причин, але я не знаю жодного випадку, коли б у виплаті відмовили, посилаючись на війну чи шукали способи, щоб не платити потерпілому.

Основне, що треба розуміти автовласникам зараз — ні страхування КАСКО, ні ОСАЦВ не покривають воєнні ризики (їх здебільшого не покриває жоден договір страхування, крім спеціальних).

Якщо в машину влучила куля, вона знищена снарядом чи на неї наїхав ворожий танк — це не страховий випадок. Але якщо водій з необережності пошкодить авто, зачепивши огорожу або протитанковий їжак на блокпості, така ситуація вважатиметься страховим випадком, і збитки компенсує страховик.

Також маю нагадати, що під час воєнного стану наявність полісу ОСАЦВ залишається обов'язковою відповідно до вимог законодавства.

За моїми приблизними оцінками, за підсумками періоду війни, кількість виплат з автострахування скоротиться вдвічі. Здебільшого це викликано тим, що величезна кількість автомобілів виїхала за кордон під час евакуації. За обережними оцінками Ради бюро "Зелена карта" таких приблизно 200 тис. Виходячи зі статистики щодо кількості біженців, кількості населення, яке не встигло евакуюватися та зареєстрованого автотранспорту на тимчасово окупованих територіях, цифра може бути набагато більшою і досягати 1,5-1,6 млн автомобілів. Обмеження руху та продажу алкоголю, комендантська година та дефіцит бензину також наклали відбиток на частоту аварій — ДТП стало значно менше. Точні дані дізнаємось, коли Національна поліція оприлюднить статистику за лютий та березень.

Окремо хочу зауважити, що страховики намагаються полегшити життя своїм клієнтам з огляду на складні обставини, за яких опинилися всі українці. Деякі страхові компанії розширили для біженців покриття полісами каско на європейські країни, деякі зменшують суми страхових платежів, якщо, наприклад, зараз автомобіль стоїть без експлуатації, за рахунок скорочення переліку застрахованих ризиків — оскільки не варто страхувати та платити за ризики ДТП, якщо автомобіль стоїть у гаражі або на стоянці.

Одразу після початку війни страховики — повні члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (ті компанії, які мають право укладати договори міжнародного страхування "Зелена карта"), вирішили знизити ціни на нього на 50%, а також значно спростили процедуру укладання договору. За відсутності паперових бланків "Зеленої карти", договори можуть оформлятися в чорно-білих копіях або шляхом генерування pdf-файлів. Після оформлення договору та здійснення оплати страховики вносять дані про нього до Централізованої бази даних МТСБУ та надсилають клієнту pdf-файл страхового сертифікату. Раніше до війни поліси "Зеленої карти" оформлялися виключно на паперовому бланку.

Головним ризиком для всього страхового ринку, для його стабільності, а отже, для виконання зобов'язань перед клієнтами, я вважаю значне (50% і більше) скорочення обсягу зібраних страховиками премій.

Страхові платежі впали значно суттєвіше, ніж виплати. Тобто, простими словами, страхові компанії віддають клієнтам більше коштів, ніж отримують від них.

Для виплат постраждалим у страховиків сформовано відповідні страхові резерви, а фінансування роботи всіх служб і працівників компаній поточних надходжень вже недостатньо. Ситуація зрозуміла — у багатьох українців зараз стоїть питання, як вижити та забезпечити сім'ям найнеобхідніші товари та послуги, до яких страхування наші громадяни здебільшого не додають.

Незважаючи на це, я хочу закликати тих, хто має можливість укладати необхідні їм договори страхування. Це убезпечить від значних фінансових витрат у разі настання страхового випадку, і дозволить компаніям і надалі надавати українцям страховий захист, сплачувати податки, допомагати армії та наближати нашу перемогу.