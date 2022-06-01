В Україні розроблено нові питання для іспитів на права

В МВС вивчили європейський досвід і вирішили застосувати його в Україні. Нові тестові питання вже у відкритому доступі для всіх охочих.

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Водії-початківці складатимуть на права за оновленими екзаменаційними квитками. У Головному сервісному центрі МВС розробили цілих 250 нових тестових питань з теорії. Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

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У Головному сервісному центрі вирішили перейти на європейський формат тестів і вивчили досвід Франції. Справа в тому, що в цій країні на дорогах гине вдвічі менше людей, ніж в Україні.

[ + – ] В МВС перейняли досвід Франції, де смертність у ДТП вдвічі нижча, ніж в Україні Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

У Франції велика увага приділяється безпеці дорожнього руху, вивченню критичних ситуацій на дорозі, застосуванню водійських навичок і культурі водіння. Саме цим темам присвятили нові тестові питання.

Зокрема, з'явилися питання про дитячі крісла, керування автомобілем на льоду або ремені безпеки. Також додали новий розділ теорії, де вивчається автомобільна панель приладів.

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Усі тестові питання вже у відкритому доступі на сайті Головного сервіс-центру МВС. Ознайомитися з ними та перевірити свої знання можуть усі охочі.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні змінено процедуру отримання прав водія.

Також ми писали, що майбутні водії зможуть вивчати теорію самостійно, не відвідуючи автошколу.