UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

В Украине разработаны новые вопросы для экзаменов на права

211
Обучение в автошколе, экзамены на права, экзамены по вождению, тесты по вождению, тесты на права
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД | В тестах на права появилось 250 новых вопросов

В МВД изучили европейский опыт и решили применить его в Украине. Новые тестовые вопросы уже в открытом доступе для всех желающих.

Начинающие водители будут сдавать на права по обновленным экзаменационным билетам. В Главном сервисном центре МВД разработали целых 250 новых тестовых вопросов по теории. Об этом сообщается на страничке организации в Facebook.

В Главном сервисном центре решили перейти на европейский формат тестов и изучили опыт Франции. Дело в том, что в этой стране на дорогах гибнет вдвое меньше людей, чем в Украине.

Обучение в автошколе, экзамены на права, экзамены по вождению, тесты по вождению, тесты на права
В МВД переняли опыт Франции, где смертность в ДТП вдвое ниже, чем в Украине
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Во Франции огромное внимание уделяется безопасности дорожного движения, изучению критических ситуаций на дороге, применению водительских навыков и культуре вождения. Именно этим темам и посвятили новые тестовые вопросы.

В частности, появились вопросы о детских креслах, управлении автомобилем на льду или ремнях безопасности. Также добавили целый новый раздел теории, где изучается автомобильная панель приборов.

Важно
В Украине существенно увеличены страховые выплаты при ДТП: подорожает ли автогражданка
В Украине существенно увеличены страховые выплаты при ДТП: подорожает ли автогражданка

Все тестовые вопросы уже в открытом доступе на сайте Главного сервисцентра МВД. Ознакомиться с ними и проверить свои знания могут все желающие.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине изменена процедура получения водительских прав.

Также мы писали, что будущие водители смогут изучать теорию самостоятельно, не посещая автошколу.