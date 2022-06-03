В Киеве задержан водитель в рекордной степени опьянения (фото)

Полицейские зафиксировали смертельную дозу алкоголя в крови столичного водителя. Она превысила лимит измерений алкотестера.

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В Киеве задержан нетрезвый водитель-рекордсмен. Содержание алкоголя в его крови превышает 5 промилле. Об этом сообщает столичная Патрульная полиция на своей странице в Facebook.

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Полицейские прибыли по вызову на улицу Героев Днепра в Оболонском районе столицы. Сознательные граждане сообщили о нетрезвом водителе Kia Cerato.

[ + – ] Kia Cerato могут конфисковать на нужды ВСУ Фото: Патрульная полиция

У 35-летнего киевлянина действительно наблюдались признаки алкогольного опьянения. Во время теста на алкоголь прибор Драгер подтвердил подозрения патрульных, однако точное содержание алкоголя в крови показать не смог.

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Дело в том, что алкотестер Драгер имеет лимит измерений в 5 промилле, а концентрация алкоголя в крови водителя оказалась выше. Для справки: 5 промилле соответствует примерно 1,25 л водки и является фактически смертельной дозой.

Фактически это новый "рекорд" – настолько пьяных водителей в Киеве (а возможно и в Украине) еще не задерживали. Напомним, что разрешенное содержание алкоголя в крови – 0,2 промилле.

[ + – ] Водителю грозит штраф от 17 000 гривен и лишение прав минимум на год Фото: Патрульная полиция

Естественно на нарушителя составили протокол по Ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в нетрезвом виде) и ему грозит штраф от 17 000 гривен и лишение прав минимум на год. А автомобиль любителя выпить очевидно поступит в распоряжение ВСУ, ведь во время военного положения транспорт у пьяных водителей подлежит конфискации.

Ранее Фокус сообщал, что в сдавать экзамены на права украинцы будут по обновленным тестам — подготовлены сразу 250 новых вопросов.