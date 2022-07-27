Защитникам Украины могут передать дорогой кроссовер Porsche (фото)

Водитель Porsche Macan нарушил комендантский час и отказался от освидетельствования на алкоголь. На него составили протокол по ст. 130 КУоАП, а авто отправили на штрафплощадку.

Автопарк ВСУ может пополнить кроссовер Porsche Macan. Автомобиль изъят у владельца, подозреваемого в нетрезвом вождении. Об этом заявляет патрульная полиция Черкасской области.

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Сообщается, что на выходных в Черкассах патрульные выявили нарушителя комендантского часа. По улице Дашкевича ночью ехал Porsche Macan.

[ + – ] Водитель с признаками алкогольного опьянения нарушил комендантский час Фото: Патрульная полиция

Полицейские остановили кроссовер Porsche для проверки. У водителя наблюдались признаки опьянения, однако он отказался пройти тест на алкоголь.

По закону отказ от проверки на алкоголь автоматически ведет к оформлению протокола по ч. 1 Ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от освидетельствования). Ему грозит штраф от 17 000 гривен и лишение прав на год.

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Недешевый Porsche Macan отправили на штрафплощадку. Как известно, во время военного положения автомобили у нетрезвых водителей изымают и передают ВСУ или теробороне.

Напомним, что купить Porsche Macan в Украине можно по цене примерно от 60 000 долларов и даже подержанные кроссоверы стоят от $35-40 тысяч. Модель комплектуют бензиновыми турбомоторами мощностьюот 252 до 440 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве задержали водителя в рекордной степени опьянения. У него также изъяли авто.