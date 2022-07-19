Дедушка Cayenne: каким был самый первый внедорожник Porsche (фото)

Porsche Type 597 Jagdwagen создавался для немецкой армии, но не прошел тендер. У нестандартного внедорожника нет дверей, а двигатель расположен сзади.

В США на аукцион RM Sotheby’s выставили редкий Porsche Type 597 Jagdwagen 1955 года. Это первая модель повышенной проходимости в истории немецкой марки. Подробности авто раскрыты на официальном сайте аукционного дома.

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[ + – ] Двери и боковые окна у авто отсутствуют Фото: Sotheby’s

"Дедушку" Porsche Cayenne и Macan спроектировали для участия в тендере для армии ФРГ. Его условия требовали создать легкий и неприхотливый автомобиль повышенной проходимости.

[ + – ] Porsche Type 597 Jagdwagen создавался для армии ФРГ Фото: Sotheby’s

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Для испытаний в армии Porsche построили 22 прототипа и конкретно это авто было пятым в серии. Хотя внедорожники Porsche продемонстрировали отличную проходимость, военные выбрали другую модель – DKW Munga. После этого выпустили еще 49 Porsche Type 597 Jagdwagen и вместе с прототипами продали частным лицам.

[ + – ] Отделка салона отсутствует Фото: Sotheby’s

Внедорожник довольно необычный. У него нет дверей и боковых окон – только складывающийся тент и сдвижные шторки на боковинах. Салон – довольно-таки простой, и практически без отделки. Масса авто – 870 кг.

[ + – ] Двигатель установлен сзади Фото: Sotheby’s

Двигатель расположен сзади: 1,5-литровая оппозитная четверка от Porsche 356 развивает 50 л. с. и позволяет разогнаться до 100 км/ч. Автомобиль оснащен 4-ступенчатой механической КПП и подключаемым полным приводом. Он может плавать и преодолевать 65-градусные подъемы.

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