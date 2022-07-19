Дідусь Cayenne: яким був перший позашляховик Porsche (фото)

Porsche Type 597 Jagdwagen створювали для німецької армії, але він не пройшов тендер. Нестандартний позашляховик не має дверей, а двигун розташований ззаду.

У США на аукціон RM Sotheby's виставили рідкісний Porsche Type 597 Jagdwagen 1955 року. Це перша модель підвищеної прохідності історія німецької марки. Подробиці авто розкрито на офіційному сайті аукціонного дому.

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[ + – ] Двері та бічні вікна в авто відсутні Фото: Sotheby’s

"Дідусь" Porsche Cayenne і Macan спроєктували для участі в тендері для армії ФРН. Його умови вимагали створити легкий і невибагливий автомобіль підвищеної прохідності.

[ + – ] Porsche Type 597 Jagdwagen створювався для армії ФРН Фото: Sotheby’s

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Для випробувань в армії Porsche побудували 22 прототипи, і саме це авто було п'ятим у серії. Хоча позашляховики Porsche продемонстрували чудову прохідність, військові обрали іншу модель — DKW Munga. Після цього випустили ще 49 Porsche Type 597 Jagdwagen і разом із прототипами продали приватним особам.

[ + – ] Оздоблення салону відсутнє Фото: Sotheby’s

Позашляховик досить незвичайний. У нього немає дверей і бічних вікон — тільки тент, що складається, і зсувні шторки на боковинах. Салон — досить простий і практично без обробки. Маса авто — 870 кг.

[ + – ] Двигун встановлений ззаду Фото: Sotheby’s

Двигун розташований ззаду: 1,5-літрова опозитна четвірка від Porsche 356 розвиває 50 к. с. і дозволяє розігнатися до 100 км/год. Автомобіль оснащений 4-ступінчастою механічною КПП і повним приводом, що підключається. Він може плавати й долати 65-градусні підйоми.

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