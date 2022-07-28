В Украине заметили редчайший Гелендваген с очень интересной историей (фото)

Бронированный Mercedes-Benz G-Class побывал в Сараево и Багдаде. Теперь он возит немецких журналистов, пишущих о войне в Украине.

В последнее время на улицах Киева и других украинских городов можно было увидеть нестандартный бронированный Mercedes-Benz G-Class на немецких номерах. На его кузове видны надписи "Пресса". История авто очень интересная – ее рассказали на сайте ТопЖыр.

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[ + – ] Внедорожник серьезно защищен Фото: с сайта ТопЖыр

Бронированный Гелендваген в Украине использует немецкий журналист Энно Ленце, который готовит репортажи о войне с Россией. Он приехал в нашу страну весной и успел побывать в Киеве и Киевской области, а также Львове, Днепре, Николаеве, Харькове.

[ + – ] Журналисты на Гелендвагене объездили разные уголки Украины Фото: с сайта ТопЖыр

Mercedes-Benz G-Class выпущен еще в 1982 году и довольно серьезно защищен. У него толстая броня и пуленепробиваемые стекла. Скорее всего, стоят и шины, которые не боятся прокола.

[ + – ] Внедорожник в свое время побывал в Сараево и Багдаде Фото: с сайта ТопЖыр

Внедорожник не впервые попадет в зону боевых действий. В 90-х этот Мерседес Гелендваген был в Сараево во время югославской войны, а в 2003 прибыл в столицу Ирака, Багдад.

[ + – ] 40-летний автомобиль неплохо сохранился Фото: с сайта ТопЖыр

Несмотря на почтенный возраст, автомобиль пребывает в неплохом состоянии. Обслуживанием внедорожника занимается немецкий предприниматель Фиделис Клоер, специализирующийся на подготовке и распространении бронированных авто.

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