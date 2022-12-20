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Умелец воссоздал невероятный концепт Audi из дерева для своей дочери (видео)

Впечатляющий концепт Audi Skysphere воссоздали в дереве
Фото: скриншот / YouTube | Впечатляющий концепт Audi Skysphere воссоздали в дереве

На деревянном Audi Skysphere можно ездить благодаря электромотору. Светотехника, двери и багажник работают почти также, как и на оригинальном концепте.

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Мастер из Вьетнама воссоздал из дерева невероятный концепт Audi Skysphere для своей дочери. Видео создания деревянного родстера умелец опубликовал на YouTube-канале ND — Woodworking Art.

Оригинальный Audi Skysphere является первым концептом из серии прототипов "Sphere", которые показывают будущее направление бренда. Фишкой родстера стала способность самостоятельно изменять расстояние между осями. Это происходит благодаря открыванию и закрыванию секции между передними крыльями и дверьми.

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Процесс строительства деревянной реплики занял 2,5 месяца. Сперва мастер изготовил пол автомобиля, после чего приступил к механике и колесам.

Концепт Audi в длину достигает от 4,94 до 5,19 метров в зависимости от режима трансформации. Деревянная реплика получилась значительно меньше — менее 3 м в длину.

Модель Audi Skysphere получила работающий рулевой механизм и оптику. В движение ее приводит электродвигатель. Деревянный автомобиль не умеет изменять расстояние между осями. Тем не менее, его внешний вид воссоздан с поразительной точностью.

Ранее Фокус рассказал, что копию внедорожника Гелендваген вырезали из куска дерева.